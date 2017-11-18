В повседневной суете нам зачастую не хватает ощущения счастья и радости, а ведь душа просит веселья здесь и сейчас. Ресторанный комплекс Multi MaFé в честь годовщины со дня открытия c 18 ноября запускает новый формат подачи блюд, новое меню и множество других сюрпризов.

Обновленное меню Meat и шоу с барабанами

Команда поваров разработала специальное меню — это мясные блюда, приготовленные по особому рецепту. Нежная баранья лопатка, корейка, говяжьи ребрышки и многое другое не оставят равнодушным ни одного гостя, настоящее удовольствие для гурманов. Еще одна фишка нового меню — это роллы из нежного бон-филе, которые готовят прямо на глазах у гостей. При заказе мясных блюд гостей ждет яркое шоу с барабанами.

Команда ресторанного комплекса Multi MaFé от всей души благодарит всех за проведенный год и приглашает попробовать новое меню Meat.

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Резерв столов по номерам: (+99871) 203−22−22, (+99899) 881−48−58.

Адрес: ТЦ MEDIAPARK Караташ, 3-й этаж. Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана.

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00, без выходных.

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