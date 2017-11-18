Президент Шавкат Мирзиёев выразил благодарность представителям корейской диаспоры «за самоотверженный и добросовестный труд на благо нашего общего дома — родного Узбекистана». В пятницу в Ташкенте состоялось мероприятие, посвященное 80-летию проживания корейцев в Узбекистане.

«В тридцатых годах прошлого столетия — нелегкое время, полное невзгод и лишений, — гонимые суровой политической системой десятки тысяч корейцев с Дальнего Востока оказались на узбекской земле. Народ Узбекистана с присущими ему благородством и душевной щедростью принял искреннее участие в судьбе оказавшихся здесь корейцев, обогрел и приютил их на своей земле», — говорится в приветствии Президента участникам мероприятия.

«Благодаря своему трудолюбию, жизненной стойкости, сплоченности и дисциплинированности, любви к земле, а также схожести наших менталитета и культуры корейцы обрели здесь свою вторую Родину, стали ее достойными сыновьями и дочерьми, равноправными и уважаемыми гражданами многонационального Узбекистана, которыми по праву гордится наш народ», — отмечается в приветствии.

«Мы высоко ценим вклад корейцев в социально-экономическое развитие страны — наращивание промышленного и сельскохозяйственного потенциала, прогресс в области науки, образования, здравоохранения, других сферах. Они активно участвовали в освоении степей, в сложных условиях возделывали целинные земли, проявили себя как талантливые земледельцы и создавали хозяйства, впоследствии вошедшие в число самых передовых. Доблестный и самоотверженный труд наших соотечественников-корейцев, их созидательная деятельность, направленная на всесторонний прогресс и процветание Узбекистана, вписали яркую страницу в историю достижений нашей страны», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Он перечислил представителей корейской диаспоры, удостоенных высоких государственных наград и пользующихся большим авторитетом в стране. Среди них — известные организаторы сельхозпроизводства Ким Пен Хва и Хван Ман Гым, Герой Узбекистана, директор дома «Мехрибонлик» в Хиве Вера Пак, министр дошкольного образования, сенатор Агриппина Шин, сенатор Валерий Тян, посол Узбекистана в Республике Корея Виталий Фен, депутат Законодательной палаты, председатель Ассоциации корейских культурных центров Виктор Пак, обладатель Кубка мира по боксу Владимир Шин, художник Николай Шин, академик Владимир Ким, доктор медицинских наук, профессор Александр Шек и другие.

Сегодня в Узбекистане проживает более 200 тысяч корейцев. «Многие из них владеют узбекским языком, хорошо знают нашу культуру, и это мы воспринимаем как проявление большого уважения к узбекскому народу. Корейская диаспора является неотъемлемой частью многонационального народа Узбекистана», — отметил Президент.

В Ташкенте при содействии правительства Республики Корея ведется строительство Дома корейской культуры и искусства. Глава государства выразил уверенность, что он станет «ярким символом нашей дружбы, местом притяжения для молодежи и интеллигенции, центром взаимообогащения наших культур».

«Мы в Узбекистане придаем важное значение развитию многогранного сотрудничества с Республикой Корея, и корейская диаспора вносит в это большой вклад», — отметил Президент.

22−25 ноября Шавкат Мирзиёев посетит с государственным визитом Республику Корея, в ходе которого будут рассмотрены вопросы расширения стратегического партнерства двух стран.