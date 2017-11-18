С приближением зимних холодов у многих жителей Узбекистана появляется желание утеплить свое жилое пространство. И одним из основных способов утепления жилья является замена старых окон на современные пластиковые.

А между тем пластиковые окна не только сохраняют тепло, но и обеспечивают шумоизоляцию, а также придают современный эстетический вид любому дизайну.

Компания Ekopen предлагает перед наступлением заморозков заменить устаревшие окна и двери на пластиковые и проводит акцию совместно с оконными производителями.

Заказав пластиковые окна или двери до 11 декабря 2017 года, можно сэкономить до 10% от их стоимости за счет скидки от местной оконной компании. И вдобавок замер, доставка и монтаж будут осуществляться партнерами-производителями совершенно бесплатно.

Узнать более подробную информацию о данной акции, а также заказать окна под дизайн своего дома можно в партнерских оконных компаниях, а также в call-центре Ekopen по телефону: (+99871) 120−12−00.

Ознакомиться с дизайном окон и выбрать понравившиеся варианты можно в Telegram-канале: t.me/ekopen_xabarlar

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