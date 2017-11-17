Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22−25 ноября по приглашению Президента Мун Чжэ Ина посетит с государственным визитом Республику Корея, сообщило УзА.

В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, перспективы развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, обменяться мнениями по региональной и международной проблематике.

Глава государства также встретится со Спикером Национальной Ассамблеи и Премьер-министром Республики Корея, посетит узбекско-южнокорейский бизнес-форум с участием руководителей ведущих экономических и финансовых структур двух стран.

По итогам визита ожидается принятие президентами двух стран Совместного заявления о всестороннем углублении стратегического партнерства, а также подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных документов, коммерческих соглашений и контрактов, предусматривающих укрепление и расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.