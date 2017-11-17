17 ноября 2017 года в рамках визита делегации во Франкфурт-на-Майне между ЧАБ «Трастбанк» и Коммерцбанком (Германия) подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.

Настоящий Меморандум подписан в целях исполнения задач, предусмотренных в Указах Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года №УП-4947 «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах» и от 2 сентября 2017 года №УП-5177 «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», по внедрению рыночных механизмов регулирования валютного сектора, стимулирования роста экспортного потенциала республики, активного привлечения прямых иностранных инвестиций, повышения конкурентоспособности местных производителей на внешнем и внутреннем рынках, улучшения инвестиционной и деловой среды в Узбекистане.

«Привлечение иностранных инвестиций является ключевой задачей в развитии национальной экономики, — сказал Председатель Правления ЧАБ «Трастбанк» Сардор Нормухамедов. — Решение этой задачи во многом обусловлено улучшением инвестиционной среды и потенциала их освоения.

В настоящее время в нашей республике создана прочная правовая платформа по привлечению иностранных инвестиций и их эффективного использованию. В Узбекистане относятся к иностранным инвестициям как к факторам дальнейшего улучшения темпов роста, применения передового опыта, модернизации и обновления производства, поддержки малого и частного предпринимательства, повышения доходов граждан путем создания новых рабочих мест.

Не секрет, что создание новых производственных объектов реализуется на импортных технологиях, закупаемых из-за рубежа. Поэтому сегодня наш частный банк, выступая в качестве финансового агента при привлечении долгосрочных иностранных кредитных линий, обязательно учитывает спрос и предложение предпринимательских структур и значимость их проектов".

В ходе встречи также были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и планы на будущее.

На правах рекламы. Услуги лицензированы.