Компания Tesla представила прототип электрического грузовика Tesla Semi, сообщило агентство РИА Новости. Презентация огромного серебристо-серого грузовика, который больше похож на автобус класса люкс для туристов, шла в прямом эфире из ангара в калифорнийском Хоторне.

Руководитель компании Илон Маск на презентации объяснил, что создание электрического грузовика — это еще один шаг, чтобы освободить мировую экономику от ископаемого топлива.

Согласно характеристикам, максимальное расстояние поездки на грузовике составляет до 800 км. Без груза он может разогнаться до ста километров в час за пять секунд. Серийное производство Tesla Semi начнут в 2019 году.

Помимо грузовиков, на презентации представили их облегченного «родственника» — спортивный родстер красного цвета. Для того чтобы достичь скорости 100 км/ч этому автомобилю нужно лишь 1,9 секунды. Серийное производство запланировано на 2020 год.