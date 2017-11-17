Объем поставок сахара в этом сезоне будет больше, чем прошлой зимой. Все торговые точки получат достаточное количество социально значимого продукта, сообщила пресс-служба «Узбекозиковкатхолдинга».

«Компания „Узбекозиковкатхолдинг“ на основании поручений правительства подписала контракты с зарубежными партнерами по импорту сахара, — сообщил пресс-секретарь холдинга Умид Рузиев. — Прибытие железнодорожных эшелонов с сахаром ожидается в ближайшие дни».

Основная цель этих действий — недопущение резкого повышения цены на сахар и предотвращение его дефицита через бесперебойные поставки магазинам и производственным предприятиям в городах и районных центрах.

В компании отметили, что сейчас созданы условия для продажи сахара населению не дороже 5000 сумов за килограмм.

Напомним, с сентября в Узбекистане введена нулевая ставка таможенной пошлины и акцизного налога на тростниковый или свекловичный сахар и химически чистую сахарозу в твердом состоянии.