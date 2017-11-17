Учитывая растущий торговый оборот между Российской Федерацией и Узбекистаном, Узнацбанк и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) 17 ноября 2017 года заключили Соглашение о сотрудничестве и установлении кредитного лимита в размере 100 млн долларов США.

Соглашение предусматривает обеспечение страхового покрытия со стороны участника Группы РЭЦ — ЭКСАР сделок, связанных с финансированием за счет кредитной линии Росэксимбанка поставок высокотехнологичных товаров и услуг российского производства, с участием Узнацбанка.

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