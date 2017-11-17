Как в разы увеличьте чистую прибыль своей компании? Как начать бизнес правильно и добиться вершин? Как стать лучшим в своем деле?
16 декабря 2017 года в отеле Wyndham Tashkent пройдет практический тренинг «Финансы решают успех» по увеличению дохода компании и ликвидации «пустых» затрат на всем жизненном цикле бизнеса поможет ответить на эти вопросы.
Этот тренинг нужен:
Более 80% бизнесов закрываются в первый год жизни вследствие нерациональных расходов и неверного выбора системы налогообложения.
Участие в тренинге поможет не повторять их ошибки и начать бизнес правильно. Записаться на тренинг можно на сайте: shalunova.uz
Участники тренинга получат работающие методики по управлению финансами компании для прорывных результатов в бизнесе:
- 100% локальный материал;
- только практический материал, никаких бесполезных теорий;
- опыт компаний, накопленный в Узбекистане;
- практические кейсы, на примере компаний Узбекистана, которые достигли успеха.
Слушатели узнают ответы на ключевые вопросы:
- Какую форму собственности выбрать для открытия бизнеса в целях минимизации расходов: ООО, ИП, ЧП, СМП, СП и так далее.
- Как сформировать стоимость продукта и не прогадать?
- Какие затраты, на каком этапе бизнеса ожидают?
- Почему бухгалтерская себестоимость нецелесообразна для определения цены?
- Какие затраты, какому этапу соответствуют?
- Какой объем продаж необходим для существования бизнеса?
- Как правильно планировать расходы?
И это только вершина айсберга.
Тренинг проведет Татьяна Шалунова, бизнес-тренер крупнейшей школы Восточной Европы «Синергия». Стаж в экономической сфере: 16 лет. Педагогический стаж: 10лет.
Достижения автора:
- член Экспертного совета Палаты налоговых консультантов Республики Узбекистан;
- эксперт группы компаний NORMA;
- сертифицированный международный профессиональный бухгалтер (CIPA);
- обладатель Диплома ACCA по Международным стандартам финансовой отчетности (DipIFR);
- лучший аудитор 2013 в межреспубликанском конкурсе Республики Узбекистан;
- консультант Проекта «Центрально-Азиатский микро финансовый альянс» (CAMFA, USAID) по созданию и совершенствованию микро финансового сектора Центральной Азии;
- тренер НОУ «Центр подготовки налоговых консультантов» при Палате налоговых консультантов Республики Узбекистан;
- ментор совместного проекта Торгово-промышленной палаты и ПРООН, Startup factory и Event-school по финансовому учету и налогообложению;
- директор и тренер учебного центра PERFECT TRAINING;
- эксперт сети международных экспертов «Союзконсалт»;
- преподаватель по дисциплине «Бухгалтерский учет» филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» в г. Ташкенте;
Компании, которые консультировал автор тренинга:
Дата проведения: 16 декабря 2017 г.
Место: отель Whydham Tashkent
Время: с 10:00 до 17:00
Регистрация и все подробности на сайте Татьяны Шалуновой: shalunova.uz
Телефон для справок: (+99890) 957−24−27.
Официальная страница в Facebook: fb.com/tashalunova
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