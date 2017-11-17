Как в разы увеличьте чистую прибыль своей компании? Как начать бизнес правильно и добиться вершин? Как стать лучшим в своем деле?

16 декабря 2017 года в отеле Wyndham Tashkent пройдет практический тренинг «Финансы решают успех» по увеличению дохода компании и ликвидации «пустых» затрат на всем жизненном цикле бизнеса поможет ответить на эти вопросы.

Этот тренинг нужен:

Более 80% бизнесов закрываются в первый год жизни вследствие нерациональных расходов и неверного выбора системы налогообложения.

Участие в тренинге поможет не повторять их ошибки и начать бизнес правильно. Записаться на тренинг можно на сайте: shalunova.uz

Участники тренинга получат работающие методики по управлению финансами компании для прорывных результатов в бизнесе:

100% локальный материал;

только практический материал, никаких бесполезных теорий;

опыт компаний, накопленный в Узбекистане;

практические кейсы, на примере компаний Узбекистана, которые достигли успеха.

Слушатели узнают ответы на ключевые вопросы:

Какую форму собственности выбрать для открытия бизнеса в целях минимизации расходов: ООО, ИП, ЧП, СМП, СП и так далее.

Как сформировать стоимость продукта и не прогадать?

Какие затраты, на каком этапе бизнеса ожидают?

Почему бухгалтерская себестоимость нецелесообразна для определения цены?

Какие затраты, какому этапу соответствуют?

Какой объем продаж необходим для существования бизнеса?

Как правильно планировать расходы?

И это только вершина айсберга.

Тренинг проведет Татьяна Шалунова, бизнес-тренер крупнейшей школы Восточной Европы «Синергия». Стаж в экономической сфере: 16 лет. Педагогический стаж: 10лет.

Достижения автора:

член Экспертного совета Палаты налоговых консультантов Республики Узбекистан;

эксперт группы компаний NORMA;

сертифицированный международный профессиональный бухгалтер (CIPA);

обладатель Диплома ACCA по Международным стандартам финансовой отчетности (DipIFR);

лучший аудитор 2013 в межреспубликанском конкурсе Республики Узбекистан;

консультант Проекта «Центрально-Азиатский микро финансовый альянс» (CAMFA, USAID) по созданию и совершенствованию микро финансового сектора Центральной Азии;

тренер НОУ «Центр подготовки налоговых консультантов» при Палате налоговых консультантов Республики Узбекистан;

ментор совместного проекта Торгово-промышленной палаты и ПРООН, Startup factory и Event-school по финансовому учету и налогообложению;

директор и тренер учебного центра PERFECT TRAINING;

эксперт сети международных экспертов «Союзконсалт»;

преподаватель по дисциплине «Бухгалтерский учет» филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» в г. Ташкенте;

Компании, которые консультировал автор тренинга:

Дата проведения: 16 декабря 2017 г.

Место: отель Whydham Tashkent

Время: с 10:00 до 17:00

Регистрация и все подробности на сайте Татьяны Шалуновой: shalunova.uz

Телефон для справок: (+99890) 957−24−27.

Официальная страница в Facebook: fb.com/tashalunova

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