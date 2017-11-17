«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 18−19 ноября.

Кинопремьеры

В Ташкенте стартовала премьера фантастического фильма «Лига справедливости».

Продолжаются показы фильмов «Убийство в Восточном экспрессе», «Джунгли», «Тор: Рагнарек», «Фиксики: Большой секрет», «Шанхайский перевозчик», «Матильда», «My Little Pony в кино».

Театры

На выходных в Молодежном театре пройдут спектакли на немецком языке.

Театр Марка Вайля «Ильхом» покажет постановки «Сергей Есенин. Небесный барабанщик» и «Удивительное путешествие Кролика Эдварда».

Русский драматический театр подготовил представления «Ретро» и «Чехов. Осень. Сцены».

В Большом театре имени Алишера Навои пройдут спектакли «Аида», «Поэма двух сердец» и «Бременские музыканты».

На сцене Театра оперетты — «Ханума», «Баядера» и «Василиса Супер Стар».

Театр Кукол покажет представления «Тень» и «Ох, уж этот Ходжа Насретдин!».

В Национальном академическом драматическом театре — «Халала» и «Кунгил».

Спектакли «Как Колобок ума-разума набирался» и «Колыбельная для Белоснежки» — в театре марионеток Silk Route Marionettes

Концерты

Гала-концерт Afsonaviy Retro состоится во дворце «Истиклол».

Выставки

В Центральном выставочном зале академии художеств открылась выставка «Память. Ретроспективная выставка корейских художников. 1937−2017».

Выставка Anders als immer продолжается в Национальной галерее изобразительного искусства.

В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы — выставка графики членов Творческого объединения художников Узбекистана.

Продолжается выставка трех художниц в театре Марка Вайля «Ильхом».

Выставка Андрея Есионова «Войти в реку дважды» проходит в Государственном музее искусств Узбекистана.

Выставка коллекции серебряных марок, посвященных Святой Мекке, — в Музее истории связи Узбекистана.

В ТРК Next пройдет выставка-ярмарка «Восточный базар».

Город

Во Дворце творчества молодежи проходит Ташкентская неделя моды.

Учебный центр Sensus проведет бесплатный семинар на тему «Секреты успешного поступления в Высшие учебные заведения».

Бесплатные тренировки пройдут на футбольном поле в Экопарке и в Ботаническом саду.

На выходных пройдет прогулка по историческим местам Ташкента.

Дети

Творческие мастер-классы для детей проведет ресторан «Путешественник».

Детскую программу подготовил ресторан Petrovic.

Развлекательная программа «День рождения Деда Мороза» ждет ребят в СРЦ Parus.

Детский праздник «Щенячий патруль» проведет «Московская Пицца».

Ресторан Chenson подготовил мастер-класс по созданию арома-сувениров.

Урок по детской хореографии пройдет в Merci Dance.

Мастер-класс «Ты быстрее калькулятора» состоится в центре «Галилейка».

ISMA Mental Arithmetic проводит для детей и их родителей пробный урок по ментальной арифметике.