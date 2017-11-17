«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 18−19 ноября.
Кинопремьеры
В Ташкенте стартовала премьера фантастического фильма «Лига справедливости».
Продолжаются показы фильмов «Убийство в Восточном экспрессе», «Джунгли», «Тор: Рагнарек», «Фиксики: Большой секрет», «Шанхайский перевозчик», «Матильда», «My Little Pony в кино».
Театры
На выходных в Молодежном театре пройдут спектакли на немецком языке.
Театр Марка Вайля «Ильхом» покажет постановки «Сергей Есенин. Небесный барабанщик» и «Удивительное путешествие Кролика Эдварда».
Русский драматический театр подготовил представления «Ретро» и «Чехов. Осень. Сцены».
В Большом театре имени Алишера Навои пройдут спектакли «Аида», «Поэма двух сердец» и «Бременские музыканты».
На сцене Театра оперетты — «Ханума», «Баядера» и «Василиса Супер Стар».
Театр Кукол покажет представления «Тень» и «Ох, уж этот Ходжа Насретдин!».
В Национальном академическом драматическом театре — «Халала» и «Кунгил».
Спектакли «Как Колобок ума-разума набирался» и «Колыбельная для Белоснежки» — в театре марионеток Silk Route Marionettes
Концерты
Гала-концерт Afsonaviy Retro состоится во дворце «Истиклол».
Выставки
В Центральном выставочном зале академии художеств открылась выставка «Память. Ретроспективная выставка корейских художников. 1937−2017».
Выставка Anders als immer продолжается в Национальной галерее изобразительного искусства.
В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы — выставка графики членов Творческого объединения художников Узбекистана.
Продолжается выставка трех художниц в театре Марка Вайля «Ильхом».
Выставка Андрея Есионова «Войти в реку дважды» проходит в Государственном музее искусств Узбекистана.
Выставка коллекции серебряных марок, посвященных Святой Мекке, — в Музее истории связи Узбекистана.
В ТРК Next пройдет выставка-ярмарка «Восточный базар».
Город
Во Дворце творчества молодежи проходит Ташкентская неделя моды.
Учебный центр Sensus проведет бесплатный семинар на тему «Секреты успешного поступления в Высшие учебные заведения».
Бесплатные тренировки пройдут на футбольном поле в Экопарке и в Ботаническом саду.
На выходных пройдет прогулка по историческим местам Ташкента.
Дети
Творческие мастер-классы для детей проведет ресторан «Путешественник».
Детскую программу подготовил ресторан Petrovic.
Развлекательная программа «День рождения Деда Мороза» ждет ребят в СРЦ Parus.
Детский праздник «Щенячий патруль» проведет «Московская Пицца».
Ресторан Chenson подготовил мастер-класс по созданию арома-сувениров.
Урок по детской хореографии пройдет в Merci Dance.
Мастер-класс «Ты быстрее калькулятора» состоится в центре «Галилейка».
ISMA Mental Arithmetic проводит для детей и их родителей пробный урок по ментальной арифметике.
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