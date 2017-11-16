Определились все 32 национальные сборные, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

16 ноября сборная Перу в ответном стыковом матче одержала победу над Новой Зеландией со счетом 2:0 (первый матч — 0:0) и квалифицировалась на мундиаль.

Также стал известен состав корзин на финальной жеребьевке ЧМ-2018, которая пройдет 1 декабря в Москве.

Корзина 1: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция;

Корзина 2: Испания, Перу Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия;

Корзина 3: Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, Иран;

Корзина 4: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Республика Корея, Саудовская Аравия.

Как отмечается в сообщении ФИФА, всего был сыгран 871 матч, в которых приняли участие 209 команд. В общей сложности национальные сборные в квалификационном этапе забили 2457 голов.

Панама и Исландия впервые пробились в финальную часть турнира, сборная Египта оказалась там впервые с 1990 года. Пропустит турнир сборная Италии, ставшая единственной сборной-чемпионкой мира, которая не сыграет на ЧМ в 2018 году.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи ЧМ примут Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи, Санкт-Петербург и Москва.