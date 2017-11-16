Три девочки из одной столичной семьи — Муниса (2010 года рождения), Мухлиса (2011) и Мохира (2013) — скончались 8 ноября в медицинских учреждениях, предположительно из-за отравления неизвестными этиологическими веществами. Об этом журналистам на брифинге в ГУВД Ташкента сообщил начальник отдела городской прокуратуры Бобир Дехконов.

По данному факту прокуратура Алмазарского района, где проживали девочки, 9 ноября возбудила уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 186 Уголовного кодекса (Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие человеческие жертвы).

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления конкретной причины смерти сестер. Из дома, где проживает семья девочек, изъяты образцы лекарственных средств, которые они принимали. В аптеке, где лекарства были куплены, изъяты образцы продуктов из холодильника. Кроме того, взяты образцы еды в кафе, где девочки ели шашлык, после которого, предположительно, они почувствовали недомогание.

Также проводятся комплексная судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы, по результатам которых будут определены дальнейшие направления следственных действий и приняты меры по привлечению виновных лиц к ответственности.

Помимо этого, Министерством здравоохранения Узбекистана назначено служебное расследование по правовой оценке действий сотрудников санитарно-эпидемиологической службы.