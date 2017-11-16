Министерство обороны Узбекистана впервые открыло официальный сайт, доступный по адресу mudofaa.uz. Презентация ресурса состоялась в Ташкенте в четверг.

Деятельность вебсайта позволит улучшить открытость деятельности Минобороны, повысить оперативность освещения мероприятий и событий, связанных с Вооруженными Силами страны, а также усилить связь с общественностью.

Помимо информации о министерстве и его задачах и функциях, на сайте доступны сведения о вакансиях, Общественном совете при Минобороны, Музее Вооруженных Сил, история ВС Узбекистана.

В мультимедийном разделе пользователи смогут знакомиться с выпусками телепередачи «Ватанпарвар» и другими передачами, а также прослушать песни военно-патриотической направленности. Планируется организовать юридическую консультацию и публиковать другую полезную информацию.

Сайт работает в тестовом режиме. Разработчик сайта — Центр UZINFOCOM.