Председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев и государственный советник Президента Умар Исмаилов по поручению главы государства Шавката Мирзиёева 16 ноября вручили министру иностранных дел Абдулазизу Камилову орден «Фидокорона хизматлари учун».

Как сообщила пресс-служба МИД страны, глава внешнеполитического ведомства удостоен высокой государственной награды за большие заслуги в укрепление независимости Родины, многолетнюю плодотворную работу по защите и продвижению интересов Узбекистана на международной арене и в связи с 70-летием.