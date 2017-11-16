Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 ноября подписал постановление «О совершенствовании порядка проведения вступительных тестовых испытаний в бакалавриат высших образовательных учреждений республики».

В соответствии с документом, с 2018/2019 учебного года тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа, а их результаты будут публиковаться на следующий день после их проведения на официальном вебсайте Государственного центра тестирования.

Кроме того, прием в вузы по направлениям образования в сферах культуры, искусства, дизайна, изобразительного и прикладного искусства, искусствоведения, архитектуры, музыкального образования, спорта и физической культуры, требующим от абитуриентов особой одаренности, будет проводиться посредством творческих экзаменов без проведения вступительных тестовых испытаний.

В постановлении особо определено, что с 2018/2019 учебного года вступительные тестовые испытания проводятся в стационарных и дополнительных сборных павильонах Национального выставочного комплекса «Узэкспомарказ», а также в колледжах олимпийского резерва в областных центрах или в зданиях других учреждений с большой вместимостью. Для обеспечения прозрачности и открытости процесса тестовых испытаний для общественности предусмотрена возможность видеонаблюдения в режиме онлайн. Напомним, порядок проведения тестов в больших помещениях с онлайн-наблюдением в Узбекистане был инициирован Университетом Инха в Ташкенте, а в этом году таким же образом проводились вступительные испытания в Ташкентский государственный юридический университет.

Для обеспечения безопасности проведения тестовых испытаний планируется приобрести в рамках системы «Безопасный город» средства идентификации личности, оборудование видеофиксации, металлодетекторы, мониторы и сборные павильоны. Вместе с тем Государственному центру тестирования, Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству народного образования, а также Министерству юстиции поручено в месячный срок внести предложения в Кабинет Министров по изменениям и дополнениям в законодательство по вопросам усиления существующих и принятия новых мер по повышению ответственности участников процесса тестирования.

В постановлении также отражены вопросы совершенствования процесса тестирования, обеспечения качества тестовых заданий, изучения опыта зарубежных стран в области тестологии, а также систематическое повышение квалификации специалистов в передовых зарубежных образовательных и научных учреждениях.

Предусмотрено создание Фонда развития деятельности Государственного центра тестирования за счет внебюджетных средств центра и повышенных платно-контрактных поступлений вузов (в размере до 5%). Средств фонда будут использоваться для укрепления материально-технической базы Государственного центра тестирования, повышения квалификации его сотрудников в учебных и научных учреждениях зарубежных стран, а также их материального стимулирования.

В последние годы ежегодный прирост числа абитуриентов вузов в Узбекистане составляет 10%. Если в 2016 году документы для поступления в вузы сдали 663 тысячи человек, то в 2017 году — более 729 тысяч. В 2018 году ожидается, что количество абитуриентов составит свыше 810 тысяч.

Процесс тестирования в последние годы характеризовался низкими прозрачностью и качеством контроля за процессом проведения испытаний, а также затягиванием сроков объявления результатов тестов. Каждый год от родителей абитуриентов поступало более 4000 обращений с нареканиями по поводу процесса проведения тестовых испытаний.

«Задания вступительных тестовых испытаний и требования к их проведению не отвечают в достаточной степени критериям приема талантливой молодежи в высшие образовательные учреждения, — признается в постановлении. — Нередко вместо одаренной молодежи на направления образования, требующие творческих способностей, в таких сферах, как культура, искусство, дизайн, изобразительное и прикладное искусство, искусствоведение, музыкальное образование, спорт и физическое воспитание, через тестовые испытания проходят молодые люди, недостаточно одаренные в данных сферах».