Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, созданный в сентябре 1991 года, на сегодня является государственным банком с единственным учредителем в лице Кабинета Министров Республики Узбекистан, осуществляющим свою деятельность в качестве унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения.

За долгие годы продуктивной работы, опираясь на консервативную, взвешенную политику, НБУ выработал эффективные механизмы управления и стратегию роста. Это позволило ему уверенно и динамично развиваться, добившись репутации профессионального финансового института и надежного партнера для своих клиентов.

Главная миссия банка — создание финансового института, способного на уровне международных стандартов обслуживать внешнеторговые операции отечественных компаний, содействовать повышению экспортного потенциала республики, привлекать в экономику Узбекистана иностранные инвестиции и передовые технологии.

Согласно Постановлению Президента ПП-№3383 от 13 ноября 2017 года, в целях дальнейшего совершенствования деятельности Узнацбанка, расширения его участия в создании благоприятных условий для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, проводимых структурных и экономических преобразованиях, а также внедрения современных методов управления с учетом международных стандартов организации банковской деятельности определены приоритетные направления деятельности банка в следующих сферах:

а) в сфере внешнеэкономической деятельности:

активное развитие партнерских отношений с ведущими иностранными банками и международными финансовыми институтами, в том числе путем внедрения современных и широко применяемых в зарубежной практике механизмов осуществления взаиморасчетов и совместного финансирования реализуемых проектов;

привлечение зарубежных кредитных линий для финансирования реализуемых в республике проектов, направленных на внедрение передовых технологий в отраслях экономики, глубокую переработку сырья, модернизацию и технологическое перевооружение предприятий промышленности, дальнейшее расширение экспортного потенциала республики;

дальнейшее развитие внешнеэкономической деятельности и повышение имиджа банка на международной арене, в том числе путем создания представительств, филиалов, дочерних банков в зарубежных странах, активного внедрения передовой практики и опыта ведения банковского дела для укрепления доверия иностранных партнеров и субъектов внешнеэкономической деятельности;

б) в сфере поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства:

содействие дальнейшему развитию в республике малого бизнеса и частного предпринимательства, оказание субъектам предпринимательства практической и финансовой поддержки в организации, ведении и расширении бизнеса;

обеспечение предоставления субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства всего спектра банковских услуг, финансовых консультаций и информационной поддержки, в том числе по вопросам поиска и реализации новых инвестиционных и инновационных идей, анализа мировых рынков, финансирования экспорта произведенной продукции;

активную поддержку внедрения инновационного предпринимательства, реализации новых предпринимательских инициатив — «startup» проектов молодежи, прежде всего выпускников высших и средних специальных, профессиональных образовательных учреждений;

в) в сфере оказания розничных банковских услуг:

дальнейшее развитие розничного банковского обслуживания населения и субъектов предпринимательства, расширение и совершенствование действующих, а также внедрение новых видов кредитных, финансовых, расчетно-кассовых и других розничных банковских услуг, в том числе путем широкого применения современных информационно-коммуникационных и инновационных технологий;

разработку и внедрение новых видов банковских продуктов и услуг для субъектов предпринимательства, в том числе широко применяемых ведущими иностранными банками и финансовыми институтами;

активное сотрудничество с финансовыми институтами республики для внедрения совместных продуктов и услуг, востребованных у населения и предпринимателей;

совершенствование механизмов реализации банковских услуг через всемирную сеть Интернет с возможностью их предоставления в режиме реального времени (онлайн) и посредством пластиковых карт.

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