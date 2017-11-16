При Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана (МВССО) создается Образовательный центр по обучению афганских граждан. Постановление об этом 13 ноября принял Кабинет Министров.

Центр, который разместится в зданиях Янгиарыкского сельскохозяйственного колледжа в Термезском районе Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном, будет осуществлять подготовку кадров по программам высшего, среднего специального, профессионального образования, а также переподготовки и повышения квалификации по гуманитарным, педагогическим и инженерно-техническим направлениям.

Обучение будет вестись по заявкам афганской стороны в очной и заочной формах в соответствии с учебными планами и программами, утверждаемыми МВССО. Сроки обучения могут быть укороченными. Академические группы будут формироваться в зависимости от целевых установок, национально-культурных особенностей и языков обучения. Половину оплаты стоимости обучения, установленной для иностранных граждан, будет покрывать АО «Узбекистон темир йуллари».