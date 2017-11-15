Министры иностранных дел Узбекистана и Испании Абдулазиз Камилов и Альфонсо Дастис подписали в Мадриде Соглашение между странами о воздушном сообщении и Соглашение между правительствами о международных автомобильных перевозках.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, подписанные документы создают правовую основу для развития двустороннего сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере и позволят расширить географию перевозок национальных перевозчиков двух государств.

На переговорах глав внешнеполитических ведомств была подтверждена готовность к дипломатической поддержке установления и расширения прямых бизнес-контактов между деловыми кругами Узбекистана и Испании. Стороны также рассмотрели вопросы развития туристических обменов.