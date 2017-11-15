Еще один повод больше полюбить пятницу — новая призовая акция Happy Fridays от семейного комплекса Next. Победителям розыгрышей, которые будут проходить каждую пятницу в течение месяца, достанутся телевизор или другая бытовая техника.

Никто не знает, с каких пор повелось, что пятница — наиболее любимый и долгожданный день недели. Но все без исключения ответят, почему. Обещание отдыха, встреч с друзьями на выходных, коллективный шопинг после работы — все самое приятное мы откладываем на пятницу. С новой акцией Happy Fridays от семейного комплекса Next завершение 4-х рабочих недель станет для кого-то еще и вдвойне радостным. Каждую пятницу, начиная с 17 ноября по 15 декабря, среди участников случайным образом и в режиме реального времени будут определяться три победителя, которым достанется бытовая техника в подарок.

Что необходимо для участия? В дни проведения акции нужно делать необходимые для себя покупки в магазинах-участниках, собирать чеки и регистрировать их в промозоне на первом этаже комплекса, которая работает с 10:00 до 22:00. Минимальная сумма чека — 300 тысяч сумов. Суммироваться могут только чеки из одного магазина.

Даты проведения акции Happy Fridays:

с 15 по 17 ноября;

с 22 по 24 ноября;

с 6 по 8 декабря;

с 13 по 15 декабря.

Розыгрыши будут проходить в атриуме комплекса по пятницам — 17 и 24 ноября, 8 и 15 декабря, начиная с 20:00. Именно в эти дни нужно приехать в Next с 10:00 до 20:00, опустить заполненную отрывную часть купона в лототрон и дождаться самого розыгрыша. Присутствие на церемонии — обязательное условие участия и получения приза в случае удачи.

С полными Правилами участия в акции Happy Fridays можно ознакомиться на сайте семейного комплекса Next по ссылке.

Адрес: ул. Бабура, 6.

Телефон: 231−20−10.

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