Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан заключил заемные соглашения с ведущими банками Германии на общую сумму 950 млн евро.

Договоренности достигнуты в рамках визита в ФРГ 14−17 ноября 2017 года правительственной делегации Республики Узбекистан во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

15 ноября 2017 года в Мюнхене (ФРГ) состоялся узбекско-германский бизнес-форум, на полях которого был подписан пакет соглашений Нацбанка с ведущими финансовыми учреждениями ФРГ.

Наиболее крупное соглашение подписано с Deutsche Bank AG на сумму 500 млн евро, направленное на поддержку масштабных инвестиционных проектов в Республике Узбекистан.

Также подписаны соглашения с Commerzbank AG на сумму 350 млн евро и AKA Bank на сумму 100 млн евро. Они предусматривают финансирование инвестиционных проектов, а также проектов малого бизнеса и частного предпринимательства.

Подписанные заемные соглашения являются негарантированными, то есть не требуют предоставления правительственной гарантии.

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