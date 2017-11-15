Теперь отправлять документы стало очень удобно, и это не отнимает столько времени, как раньше. Не секрет, что интернет-отношения экономят массу денег, сил и времени, особенно людям, для которых «время — деньги», в частности — работникам бухгалтерии и руководителям компаний в части быстрого и надежного документооборота между компаниями.

Портал Faktura.uz позволяет легко управлять сделками, создавать счета-фактуры, получать и отслеживать платежи, вести бухгалтерский учет, отслеживать операции по корпоративным картам UzCard и терминалам POS. Более того, портал позволяет проверять достоверность ЭЦП (цифровых подписей через сервис Государственного налогового комитета Республики Узбекистан), что осуществляет полный контроль целостности передаваемого электронного платежного документа и качественную защиту от коррекции и изменений (а иногда и подделки) документа.

С помощью простых и продвинутых инструментов портала Faktura.uz пользователь имеет доступ в формате 24/7 к своей деловой активности, статусу платежа и отслеживанию за счетом-фактурой на его любом этапе. И все это под надежной защитой.

Чтобы начать работать в Faktura.uz, не нужно заключать договор на бумаге. Достаточно войти в Faktura.uz и принять публичную оферту с помощью электронного ключа, выданного ГНК. Документооборот пользователей с системой Faktura.uz не оплачивается.

Для начала требуется несколько минут для регистрации на сайте faktura.uz, где помимо заполнения привычных полей необходимо указать название и ИНН организации. Сайт наполнен исчерпывающей информацией для пользователей, а в разделе «Часто задаваемые вопросы» подробно расписано законодательство Республики Узбекистан, согласно которому работает портал Faktura.uz.

Сервис Faktura.uz обеспечивает качественную защиту и конфиденциальность всех документов, расположенных в своем «облаке». И все это за весьма доступные деньги (раздел «Тарифы»), а в первый месяц сотрудничества сервисом можно пользоваться бесплатно.

Faktura.uz помогает делегировать множество ежедневных задач, связанных с бухгалтерией и документооборотом. Сервис предоставляет бизнесу оптимальный способ общения с клиентами и просмотр истории транзакций. Онлайн-документооборот — это удобство, которое ожидает клиент от прогрессирующей компании, а для самой компании — это способ получить деньги от сделки на 60% быстрее и даже больше.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+99871) 200−00−13.

Сайт: faktura.uz

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