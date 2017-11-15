Бренд молочной продукции ESSI впервые был представлен в качестве подарка всем жителям Узбекистана накануне Нового 2017 года. Не прошло и года, как бренд, тепло принятый тогда потребителями, успел закрепиться в сердцах миллионов наших сограждан, особенно маленьких детишек.

Компания ESSI всегда заботится о здоровье клиентов, и для этого в производстве работают высококвалифицированные специалисты на передовом технологическом оборудовании.

Один из секретов успеха компании — организация логистических центров оперативной доставки продукции.

Сегодня в супермаркетах Узбекистана можно приобрести около 30 видов продукции ESSI: кефир, биокефир, кислое молоко, айран, творог, сырки, сметану, сливки и йогурты с разнообразными фруктовыми наполнителями. Данная продукция отличается не только приятным вкусом, но и оригинальной красочной упаковкой. Сотрудники супермаркетов помогают производителю узнавать мнение покупателей о продукции ESSI.

За прошедшие 10 месяцев представители компании ESSI были в постоянном контакте со своими потребителями через сайт, а также через социальные сети Facebook и Instagram. Посмотреть видеоролик о продукции ESSI можно на YouTube.

В компании ESSI рады, что их продукция не только украшает дастархан, но и доставляет удовольствие людям всех возрастов, а самое главное — способствует поддержанию здорового образа жизни.

Адрес: Ташкентская область, Кибрайский р-н, ул. Ибн Сина, д. 10.

Телефоны: (+99871) 263−29−29, (+99895) 198−29−29.

Веб-сайт: essi.uz

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