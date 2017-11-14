14−17 ноября правительственная делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым посетит с визитом Германию.

Как сообщила пресс-служба МИДа, в программе визита — встречи в Мюнхене с премьер-министром федеральной земли Бавария Хорстом Зеехофером и другими официальными лицами.

Делегация примет участие в заседаниях Восточного комитета немецкой экономики, Германо-узбекского делового совета, проведет переговоры с руководителями Германского банка развития «КfV», ведущих компаний ФРГ, посетит некоторые крупные предприятия, заинтересованные в сотрудничестве с Узбекистаном.

Планируется, что в рамках предстоящего Узбекско-германского бизнес-форума и по итогам визита будет подписан ряд документов, направленных на развитие двустороннего сотрудничества в сферах экономики и инвестиций.