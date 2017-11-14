10 декабря у предпринимателей и стартаперов Узбекистана появится возможность проапгрейдить свои проекты и вывести их на преимущественно новый уровень. Digital-эксперт Антон Козлов готов поделиться рабочими инструментами прямиком из своего «гаража».

Антон Козлов — CEO digital-агентства BLACK SUN, совладелец крупнейшего онлайн экомаркета в России 4fresh.ru, серийный предприниматель и инвестор, лектор и коуч одной из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ — Стартап Академии СКОЛКОВО. Антон окончил факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, является ведущим экспертом по направлениям e-commerce, wellness, digital-маркетинг, стратегическое планирование и продажи.

Наиболее значимым проектом для Антона Козлова является его собственный стартап — сеть онлайн-экомаркетов 4fresh.ru, который вырос до статуса одного из самых успешных онлайн-стартапов России.

Всем известны такие термины как ГМО, усилители вкуса и химические консерванты. У большинства эти слова вызывают негативную реакцию и ассоциации, однако на деле они продолжают покупать вредные товары по разным на то причинам: отсутствие альтернативы, невнимательность, сильно завышенная цена на экологически чистые продукты. Столкнувшись лично с такой проблемой, основатель бизнеса 4fresh Антон Козлов решил взять дело в свои руки и изменить ситуацию на рынке. Так Антон и придумал свой онлайн-экомаркет. Он начинал с самого малого — с импровизированных помещений-складов. В последующем трудом и упорством Антону удалось собрать бренды со всего мира по доступным ценам и организовать доставку по всей России. Встав крепко на ноги, основатели нашли не только западных поставщиков, но и интересные отечественные компании.

4fresh.ru является одной из первых компаний, которая стала открывать для российского покупателя все то, что Европа и США знали уже несколько десятков лет. Изначально была выбрана стратегия не только продавать экологически чистые товары, но и обучать клиента: разъяснить, как важны натуральные продукты. Компания проводила семинары, экологические акции, в том числе вместе с клиентами было посажено 10 тысяч елей. Продажи осуществляются через интернет, и за шесть лет существования экомаркету удалось стать лидером в своем сегменте, осуществляя от 650 заказов в день, с базой 50 тысяч клиентов.

«Диджитализация и e-commerce подобно безумно сильной волне сметает все старое и изменяет рынок, хотят того игроки или нет. На этом фоне растет влияние маленьких игроков, нишевых проектов, стартапов и небольших команд, которые могут составить достойную конкуренцию великанам рынка», — делится Антон Козлов.

В истории предпринимательства достаточно примеров, которые являются символом упорства, высокого уровня навыка, компетенции и воли людей, начинавших бизнес в гараже, на дому и других импровизированных помещениях. К таким примерам относятся нынешние гиганты — Disney, Apple, Lotus, Google, Hewlett-Packard, Mattel, IKEA. 4fresh.ru, также являлся пилотным детищем Антона Козлова; это идея, которая зародилась и взяла свое начало в «гараже».

10 декабря в Университете Инха в Ташкенте пройдет уникальная коучинг-сессия под названием «Бизнес в гараже» с Антоном Козловым. Коучинг от Антона Козлова будет построен только на реальных бизнес-кейсах, предложенных предпринимателями Узбекистана. Это уникальная возможность узнать новые тенденции в интернет-маркетинге, получить рабочие инструменты и разобрать по полочкам стратегический план развития своего бизнеса от профессионала и владельца крупнейшего онлайн-экомаркета России.

Информацию о приобретении билетов можно получить по телефонам: (+99890) 994−12−11, (+99890) 994−19−11.

«Be The Change Group» — тренинги в Ташкенте и Узбекистане: change.uz.

«Газета.uz» — генеральный информационный спонсор мастер-класса Антона Козлова в Ташкенте.