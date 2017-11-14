13 ноября делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в Мадриде встретилась с Государственным секретарем по торговле Испании Марией Луисой Понселой. Стороны обсудили приоритетные направления развития сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах, сообщила пресс-служба МИДа.

Как отмечалось на встрече, сегодня Узбекистан и Испания располагают достаточными возможностями для расширения инвестиционных связей, наращивания объемов и номенклатуры взаимного товарооборота, который в январе-июле составил 71,5 млн долларов США.

На встрече и в ходе состоявшегося в этот же день бизнес-форума с участием представителей деловых кругов Узбекистана и Испании рассмотрены перспективы новых совместных проектов в различных областях экономики.

По итогам подписаны меморандум между правительствами Узбекистана и Испании о сотрудничестве в области экономики и промышленности, а также соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Торговой палатой Испании.