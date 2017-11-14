13 ноября 2017 года состоялась презентация производства солнечных водонагревателей торговой марки Royal. На презентации присутствовали: представители министерства финансов, компаний «Узбекнефтгаз», «Узбекэнерго», «Уздавэнергосаноат», Государственного комитета по архитектуре и строительству, АО «Национальная энергосберегающая компания», физико-технического института НПО «Физика-Солнце», «Узэлтехсаноат», представители строительных компаний, специалисты по солнечной энергии и по установке солнечных водонагревателей, а также различные СМИ.

В первую очередь гости презентации ознакомились с производством солнечных водонагревателей, после чего представитель Solimpex ознакомил присутствующих c перспективами развития солнечных водонагревателей и с планами их внедрения в повседневное пользование. Главными темами для обсуждения во время презентации стали использование солнечных водонагревателей в Узбекистане, мировой опыт использования водонагревателей и перспективы развития производства водонагревателей Royal.

Производство солнечных водонагревателей Royal станет эффективным решением вопроса об использовании альтернативных источников энергии и гарантией своевременного выполнения постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-3379 от 08.11.2017 г. «О мерах по обеспечению рационального использования энергоресурсов».

Первые шаги на пути улучшения методов использования энергетических ресурсов уже поставлены: начата последовательная модернизация и технологическое перевооружение системы электро- и газоснабжения. Совершенствуются основы энергоснабжения и механизмы взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и природный газ.

В свете данной модернизации и перевооружения 8 ноября 2017 года вышеуказанным постановлением установлено, что с 1 января 2022 года государственные органы и организации в зданиях и сооружениях, находящихся на их балансе, обязаны использовать исключительно сертифицированные солнечные водонагревательные установки для горячего водоснабжения. Таким образом запуск производства солнечных водонагревателей Royal является как никогда своевременным шагом.

Солнечные водонагреватели — это устройства, которые используют энергию солнца для нагрева воды. Они состоят из двух элементов:

наружного блока — солнечных коллекторов;

внутреннего блока — резервуара-теплообменника.

В конце 2016 года в лабораториях НПО «Физика-Солнце» были начаты испытания использования солнечных водонагревателей. Испытания проводились по инициативе представителей научного центра Artel при участии ведущих специалистов в области солнечной энергетики. В испытаниях протестировали и сравнили работу солнечных водонагревателей Royal наряду с различными импортными аналогами. По завершении испытаний специалисты НПО «Физика-Солнце» отметили высокую энергоэффективность использования солнечных водонагревателей торговой марки Royal. Так же успешно прошел все испытания первый прототип солнечного водонагревателя, установленного на многоэтажном доме, расположенном по улице Навои в Ташкенте.

Торговая марка Royal вобрала в себя весь мировой опыт производства солнечных водонагревателей и использовала все передовые разработки. В данный момент в производство запущены два типа солнечных водонагревателей Royal: горизонтальные и вертикальные.

Горизонтальные водонагреватели Royal состоят из коллектора и бака. Они предназначены для частных домов, коттеджей и дач. Планируется производство 200- и 300-литровых горизонтальных водонагревателей двух моделей: HWH 35 200 и HWH 35 300. Этих объемов достаточно для обеспечения горячей водой семьи из 4 и 6 человек.

Вертикальные солнечные водонагреватели Royal предназначены для использования на многоэтажных жилых домах, офисах и государственных учреждениях. Они имеют объем от 300 до 1000 литров. Производятся четыре модели вертикальных водонагревателей Royal: VWH 15 300, VWH 20 500, VWH 35 800 и VWH 40 100. В отличие от горизонтального, бак вертикального солнечного водонагревателя Royal устанавливается в подвале, в то время как на крыше находятся только коллекторы.

Устройство солнечного водонагревателя предполагает проточную систему циркуляции. Это означает, что вода в баке водонагревателя не застаивается, что в свою очередь предотвращает риски появления и размножения в нем бактерий.

Солнечные водонагреватели Royal производятся по немецким технологиям, соответствуют всем необходимым стандартам, что подтверждено такими сертификатами, как Solarkeymark, EN 12897:2006, ITW — выданным Институтом термодинамики и теплотехники при университете Штутгарта, ICIM и Din Certco. Также в производстве используется только экологически чистое сырье от ведущих европейских производителей.

Преимуществом солнечных коллекторов Royal является использование при производстве передовых технологий и энергоэффективных материалов, таких как абсорбирующий материал и призматическое стекло, позволяющее поглотить до 95% энергии солнца, медные трубки и теплообменник из нержавеющие стали, позволяющие максимально трансформировать энергию теплоносителей. Благодаря этому можно экономить до 70% в счетах за горячую воду.

На пути улучшения эффективности использования энергетических ресурсов в Республике Узбекистан, а также увеличения использования альтернативных видов энергии, запуск производства солнечных водонагревателей Royal является весьма своевременным решением, которое значительно увеличит экономию энергии в республике.

Также планируется наладить специальные курсы по подготовке специалистов по установке и наладке солнечных водонагревателей. Кроме того, в свете поставленной Президентом Шавкатом Мирзиёевым задачи об использовании альтернативной энергии, торговая марка Royal призывает всех заинтересованных лиц к плодотворному сотрудничеству.

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