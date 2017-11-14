Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов и председатель центрального совета Союза молодежи Кахрамон Куранбаев 14 ноября подписали меморандум о сотрудничестве.

Меморандум предусматривает создание первичных организаций Союза молодежи в воинских частях и учреждениях Минобороны, поддержку молодых военнослужащих, создание для них благоприятных условий и поощрение инициатив, формирование у молодых военнослужащих и допризывной молодежи иммунитета к экстремизму и терроризму.

Согласно совместному плану, в регионах страны откроются клубы «Жасорат», военнослужащие будут принимать участие в акции «Ёшлар поезди», наладятся постоянная связь с молодыми людьми, прошедшими армейскую школу, и оказание помощи в трудоустройстве граждан, прошедших срочную военную службу.

«Цель подписания меморандума — формирование у нашей молодежи патриотичного отношения к стране. Мы подписали его, чтобы быть ближе к молодежи и теснее работать с ней, — сказал министр обороны Абдусалом Азизов. — Мы должны беречь Узбекистан, поскольку в мире сейчас непростая ситуация, в соседнем Афганистане действуют международные террористические группировки. Сотрудничая с Союзом молодежи, мы сможем совместно защищать независимость Узбекистана — у нас нет других задач, кроме защиты государства».

Кахрамон Куранбаев, Абдусалом Азизов и Азиз Икрамов.

Заместитель министра обороны Азиз Икрамов, отвечая на вопрос, будет ли привлекаться молодежь к работе в создаваемом по инициативе Президента Узбекистана военно-промышленном комплексе, сообщил:

«При посещении нашим Верховным Главнокомандующим Турецкой Республики был подписан меморандум о создании в Узбекистане предприятий по выпуску специальной техники и машин. И конечно, когда на этих предприятиях сформируются рабочие места, будет привлечена молодежь».