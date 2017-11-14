Президент Узбекистана 13 ноября подписал постановление об ускорении внедрения автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии и природного газа.

Как следует из документа, по итогам переговоров специальной рабочей комиссии, образованной распоряжением Президента в июне, принято решение о закупе приборов учета энергии и газа, с необходимым программным обеспечением и оборудованием, у французской Sagemcom, немецкой Elster GmbH и ИП Tosheleсtroapparat. Sagemcom также будет привлечена к разработке Единой биллинговой системы коммунальных услуг в части энергии и газа.

На первом этапе планируется приобрести 2 миллиона приборов учета за счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана, после чего намечено наладить их производство в стране с участием иностранной компании. График установки счетчиков должен быть утвержден в месячный срок.

Государственная поверка приборов учета, устанавливаемых в рамках проекта, будет осуществляться каждые 10 лет. При этом взамен прибора учета, снятого у потребителя для проведения государственной поверки, сервисного обслуживания и других работ, незамедлительно должен быть установлен другой поверенный прибор учета за счет средств «Узбекэнерго» и «Узтрансгаза».

В комментарии к постановлению подвергается критике деятельность электро- и газоснабжающих предприятий, в частности, отсутствие эффективной системы контроля и учета, из-за чего «накопилось множество серьезных недостатков, приведших к образованию постоянно увеличивающейся задолженности, систематическим перебоям в поставке энергоресурсов и тяжелому финансовому положению предприятий отрасли».

«На протяжении многих лет неоднократно принимались меры по внедрению автоматизированных систем контроля и учета потребления энергоресурсов (АСКУЭ), однако ни один из проектов в этом направлении до конца так и не был завершен, что… крайне негативно сказалось на организации достоверного учета и контроля потребления энергоресурсов, а также предупреждении фактов хищений и других правонарушений», — говорится в комментарии.

На сегодняшний день из общего количества абонентов энергоресурсов лишь 2,6% оснащены приборами учета электроэнергии, работающими в АСКУЭ, 40% используют устаревшие приборы учета, не имеющие необходимой защиты от внешнего вмешательства, 48% имеют приборы учета различных модификаций, не совместимые с АСКУЭ, а 9,4% не имеют приборов учета.

В комментарии признается, что только за последние два года в страну было завезено свыше 410 тысяч устаревших приборов учета с высоким уровнем искажения фактических показаний (до 20%) на сумму 24,4 млн долларов США. Постановлением запрещено ввозить в республику и устанавливать приборы учета, не совместимые с техническими параметрами проекта.