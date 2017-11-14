Президент Узбекистана 13 ноября подписал постановление об ускорении внедрения автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии и природного газа.
Как следует из документа, по итогам переговоров специальной рабочей комиссии, образованной распоряжением Президента в июне, принято решение о закупе приборов учета энергии и газа, с необходимым программным обеспечением и оборудованием, у французской Sagemcom, немецкой Elster GmbH и ИП Tosheleсtroapparat. Sagemcom также будет привлечена к разработке Единой биллинговой системы коммунальных услуг в части энергии и газа.
На первом этапе планируется приобрести 2 миллиона приборов учета за счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана, после чего намечено наладить их производство в стране с участием иностранной компании. График установки счетчиков должен быть утвержден в месячный срок.
Государственная поверка приборов учета, устанавливаемых в рамках проекта, будет осуществляться каждые 10 лет. При этом взамен прибора учета, снятого у потребителя для проведения государственной поверки, сервисного обслуживания и других работ, незамедлительно должен быть установлен другой поверенный прибор учета за счет средств «Узбекэнерго» и «Узтрансгаза».
В комментарии к постановлению подвергается критике деятельность электро- и газоснабжающих предприятий, в частности, отсутствие эффективной системы контроля и учета, из-за чего «накопилось множество серьезных недостатков, приведших к образованию постоянно увеличивающейся задолженности, систематическим перебоям в поставке энергоресурсов и тяжелому финансовому положению предприятий отрасли».
«На протяжении многих лет неоднократно принимались меры по внедрению автоматизированных систем контроля и учета потребления энергоресурсов (АСКУЭ), однако ни один из проектов в этом направлении до конца так и не был завершен, что… крайне негативно сказалось на организации достоверного учета и контроля потребления энергоресурсов, а также предупреждении фактов хищений и других правонарушений», — говорится в комментарии.
На сегодняшний день из общего количества абонентов энергоресурсов лишь 2,6% оснащены приборами учета электроэнергии, работающими в АСКУЭ, 40% используют устаревшие приборы учета, не имеющие необходимой защиты от внешнего вмешательства, 48% имеют приборы учета различных модификаций, не совместимые с АСКУЭ, а 9,4% не имеют приборов учета.
В комментарии признается, что только за последние два года в страну было завезено свыше 410 тысяч устаревших приборов учета с высоким уровнем искажения фактических показаний (до 20%) на сумму 24,4 млн долларов США. Постановлением запрещено ввозить в республику и устанавливать приборы учета, не совместимые с техническими параметрами проекта.
Комментарии
Советские эл счетчики исправно работали не один десяток лет. Потом нам сказали, что китайские электронные счетчики лучше (опять таки за счет потребителей). Теперь вот новые, автоматизированные счетчики. А нельзя ли было сразу автоматизированные устанавливать? В Москве дистанционные счетчики уже действуют несколько лет.