Первая ежегодная Глобальная неделя предпринимательства проходит в Ташкенте, Фергане и Самарканде 13−18 ноября.

Как сообщили организаторы, для участия в мероприятии Узбекистан посетят более 50 иностранных топ-менеджеров, инвесторов и предпринимателей из Казахстана, России, Таджикистана, Кыргызстана, Израиля и других стран.

Всего ожидается участие около 5000 человек, включая молодых предпринимателей, бизнесменов, экономистов, менеджеров местных компаний.

Неделя ежегодно проводится более чем в 160 странах. Цели мероприятия — расположить участников деловой среды к партнерству, поддержать молодежное предпринимательство, показать международную практику и инструменты для развития бизнеса.

Деловая программа охватит шесть тематических дней, в рамках каждого из которых участники прослушают презентации отечественных и зарубежных экспертов по ряду направлений: инфраструктура для предпринимательства, развитие стартап-движения, эффективность и рост бизнеса, использование инноваций, женское предпринимательство и привлечение инвестиций. Пройдут более 25 тематических сессий, 50 мероприятий и семинаров.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация международного бизнеса и технологий, Глобальная сеть предпринимательства в Узбекистане, Союз молодежи и Торгово-промышленная палата.