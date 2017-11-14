Решение о передаче объектов газоснабжения в Ташкенте и регионах Узбекистана в доверительное управление частным операторам для эксплуатации газораспределительных сетей и сбыта природного газа отменено. Постановление Президента об этом от 20 апреля признано утратившим силу постановлением главы государства от 13 ноября, согласно которому для автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии и природного газа будут закуплены приборы учета и оборудование европейского и отечественного производства.

Напомним, в доверительное управление частным операторам планировалось передать объекты районной эксплуатационной службы «Бектемиртумангаз» в Ташкенте и по одному из филиалов в Каракалпакстане и каждой области страны. Ожидалось, что это повысит качество услуг и обеспечит своевременные расчеты за поставленный природный газ.