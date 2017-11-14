Кабинет Министров Узбекистана издал постановление о коренном совершенствовании организации и содержания учебно-воспитательного процесса в Ташкентском юридическом колледже Министерства юстиции. Об этом сообщила информационная служба Минюста.

В начале октября после ссоры учащихся, приведшей к гибели одного из них, директор колледжа Наталья Темирова была уволена, затем в отношении администрации учебного заведения было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении. Выяснилось также, что в колледже до инцидента была начала служебная проверка, выявившая грубые нарушения.

Постановлением правительства, «принимая во внимание необходимость оздоровления сложившейся ситуации и оперативного решения имеющихся проблем», образована комиссия по изучению и совершенствованию деятельности колледжа.

В течение месяца комиссии поручено провести аттестацию руководящих и педагогических кадров колледжа и обеспечить его укомплектование управленческими и педагогическими кадрами, «отвечающими современным требованиям, с высокими морально-нравственными качествами и профессионализмом».

Колледж введен в структуру Ташкентского государственного юридического университета. Утвержден план мероприятий по коренному улучшению учебного процесса, повышению качества обучения, уровня духовно-нравственного воспитания, правовой культуры и правосознания учащихся, а также укреплению материально-технической базы.

Постановление также устанавливает порядок отчисления учащихся из колледжа, в дополнение к установленному законодательством порядку, за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка. К отчислению могут привести непосещение по неуважительной причине учебных занятий более 74 часов в течение семестра, а также нарушение этических правил поведения.