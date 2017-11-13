В результате землетрясения в Иране погибли более 140 человек, сообщил телеканал Press TV. Эти цифры могут возрасти. В соседнем Ираке погибли 6 человек, десятки людей пострадали.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Больше всего пострадала иранская провинция Керманшах, где насчитывается почти 130 погибших и около 900 раненых. В провинции объявлен трехдневный траур.

По данным иранского Красного Полумесяца, на которые ссылается РИА Новости, около 70 тысяч иранцев остались без крова и нуждаются во временном жилище. Власти принимают меры по оказанию помощи пострадавшим.

Землетрясения ощущалось в ряде стран региона, включая Турцию, Кувейт, Армени, Иорданию, Ливан, Саудоввскую Аравию, Катар и Бахрейн.