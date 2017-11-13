Компании Узбекистана заключили соглашения о сотрудничестве на сумму 10,5 млн долларов на выставке достижений экономики страны «Made in Uzbekistan», прошедшей 7−9 ноября в Ташкенте.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Торгово-промышленной палаты, контракты были подписаны с компаниями из Кувейта, Таджикистана и Казахстана.

В мероприятии приняли участие 220 отечественных производителей из автомобильной, легкой, электротехнической, химической, горно-металлургической, мебельной промышленности, строительной индустрии, фармацевтической отрасли, образования и других сфер.