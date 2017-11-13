«Примадонна узбекской эстрады», народная артистка Узбекистана, певица, композитор, поэт-песенник, продюсер… И все это — один человек. Юлдуз Усманова, покорившая сердца миллионов поклонников по всему миру. Ее волшебный голос заставляет смеяться и плакать, размышлять и сопереживать. Недавно певица попробовала себя в новом амплуа, став лицом ТМ «Сочная долина» и впервые снявшись в рекламном ролике этого бренда. О том, действительно ли исполнительница любит пить соки, какое кулинарное блюдо считает своим коронным и почему выбирает именно «Сочную долину», — в эксклюзивном интервью.

— С чего началось ваше сотрудничество с торговой маркой «Сочная долина»?

— С того, что меня очень долго уговаривали принять участие в рекламной кампании (смеется). Первое предложение от представителей бренда поступило еще в ноябре прошлого года, но я тогда категорически отказалась. Почему? За всю карьеру никогда не снималась в рекламе и не работала со спонсорами, так как дорожу своей репутацией и именем. Если вдруг выяснится, что товар или услуга, которую предлагаю купить многомиллионной аудитории, окажется плохого качества, то прежде всего обвинения обрушатся на меня как на медийное лицо. Поэтому на все предложения о сотрудничестве отвечала «нет». Однако представители «Сочной долины» не сдавались, за что им нужно отдать должное.

В какой-то момент мне стало интересно, что это за бренд такой и какую продукцию представляет. Я полгода пила соки и нектары, интересовалась мнением знакомых, собирала отзывы. Никто не сказал ничего плохого или негативного, наоборот, хвалили натуральность и высокое качество «сочной» продукции. Да и сама убедилась в этом. Так что когда в очередной раз раздался звонок от компании InterSok, подумала: «А почему бы нет?»

— Получается, «Сочная долина» стала первой торговой маркой, с которой вы согласились сотрудничать. Что послужило решающим фактором, подтолкнувшим вас к этому?

— Как уже сказала, прежде всего то, что лично убедилась в качестве продукции. Если я что-то предлагаю, то должна быть на сто процентов уверена и в самом товаре, и в производителе. Компания InterSok хорошо зарекомендовала себя на отечественном рынке: не экономит на качестве, сырье, заботится о здоровье потребителей. Использование только натуральных фруктов, отсутствие вредных консервантов, красителей и прочей «химии» — тому доказательство. Если в составе указан сахар, то это действительно сахар, а не его дешевые заменители. Миссия компании — сделать качественное доступным.

Привлекло меня и то, что соки, нектары «Сочная долина» производятся из отечественных фруктов, овощей, ягод, да и сам завод находится рядышком в Ташкенте. Нет ничего вкуснее узбекских яблок, персиков, винограда: я готова их есть с утра до вечера (смеется). А когда все это подано в красивой упаковке и содержит кладезь полезных витаминов, минералов — устоять невозможно!

— Кстати, об упаковке. В рекламной кампании с вашим участием используются соки и нектары «Сочная долина» в новом дизайне. Как вам такие изменения?

— Понравились. Новый формат еще больше подчеркивает натуральность и экологичность продукции. Обратила внимание на появление надписей «Без ГМО» и «Сделано из узбекских фруктов. Вкусно и полезно». Сами упаковки стали ярче, привлекательнее: рука так и тянется к ним. Также на пачках теперь размещена информация об особенностях и преимуществах шестислойной асептической упаковки TetraPak. Напиток в такой «волшебной» коробочке может храниться целый год и не испортится. Думаю, теперь покупателям не придется долго размышлять, какой сок выбрать в магазине.

— Рекламная кампания с вашим участием — это следующий шаг после проведения концертного турне, которое вы организовали вместе с торговой маркой «Сочная долина»…

— Да, мы провели ряд концертов в Ферганской долине и Самарканде, Бухаре, Навои. Именно во время тех поездок приняла окончательное решение об участии в рекламной кампании. А началось все опять-таки с телефонного звонка. Весной я представляла в Ташкенте новую программу «Эй, азиз инсон», было запланировано 13 концертов. С нами связались представители «Сочной долины» и заказали большое количество билетов. Потом еще и еще. Стало интересно, зачем им так много. Даже закрались подозрения, что это какой-то теневой бизнес по перепродаже билетов (смеется). Оказалось, что компания распространяла их абсолютно бесплатно среди своих партнеров — продавцов торговых точек, таким образом поощряя интерес к продукции. Мысленно я засчитала еще один балл в пользу данной торговой марки: значит, заботятся о своих клиентах, стремятся порадовать.

Концерты, организованные вместе с «Сочной долиной», до сих пор вспоминаю с удовольствием. На стадионах был аншлаг: шутка ли, в Намангане собралось 25 тысяч зрителей, в Бухаре и Фергане — по 18, в Навои — 15. Я с удовольствием общалась с аудиторией и чувствовала в ответ такую отдачу, такой поток позитивной энергии, что дух захватывало. До глубины души тронуло, что люди от всего сердца делились плодами своих трудов: передавали горячие, только что из тандыра, лепешки, выращенные в собственном саду цветы и фрукты. А еще — стихи, такие наивные, добрые и искренние… Я словно вернулась туда, где по мне очень скучали и встречали как самую дорогую гостью. Это невероятные ощущения!

— Наверное, фрукты передавали потому, что знают, насколько вы их любите. Интересно, а какие больше всего?

— Яблоки, вишню. Во время гастролей всегда прошу, чтобы в номере были свежие фрукты. Теперь добавлю в этот список еще и соки торговой марки «Сочная долина». Особенно нравится яблочный, который не содержит сахара: для человека, который следит за здоровьем, это важно. Даю его пить и своим внукам, так как яблоки очень полезны для детей. В линейке «сочной» продукции три вида стопроцентных натуральных соков — яблочный, виноградный и томатный. Из новинок понравился вкус «кокос-ананас», который еще называют «жидким «Баунти».

Кстати, я много расспрашивала представителей торговой марки о том, как именно производятся напитки, откуда привозят сырье для них. Оказалось, что по сокам и нектарам «Сочная долина» можно изучать географию Узбекистана: гранаты — сурхандарьинские, яблоки, персики, урюк — из Ферганской долины и Самаркандской области, смородина, малина — из Ташкентской… С интересом узнала, что виноградный сок в этом году произведен из нового, очень сладкого сорта — «Ризамат». Он отличается красивым розовым цветом и потрясающим вкусом. Назван в честь известного узбекского виноградаря Ризамата Мусамухамедова. В очередной раз удивилась, насколько наша земля богата талантами — и удивительно вкусными, полезными, напоенными щедрым узбекским солнцем фруктами.

— Вы упомянули о внуках. В новом рекламном ролике показано, как вы общаетесь в семейном кругу, угощаете домочадцев яблочным соком и вкусной самсой, которую сами испекли. Говорите, что «Сочная долина» — это качественный продукт, которому доверяете и выбираете для своей семьи…

— Все в этом ролике — правда. Я действительно люблю готовить, считаю самсу своим коронным блюдом. И «сочные» напитки — неотъемлемая составляющая всех наших семейных праздников. Это единственная торговая марка, которой полностью доверяю.

С родными мы любим собираться за большим столом, смеемся, обсуждаем последние новости. Это самые счастливые моменты, ведь в жизни нет ничего важнее семьи. Ее можно сравнить с маленьким государством, где есть свои правила, традиции. Если здесь царят мир и покой, то человек по-настоящему счастлив. Для нашего народа очень важны семейные ценности, связь поколений. Рада, что в рекламном ролике показаны именно эти аспекты моей жизни, ведь в стенах родного дома я — обычная женщина, которая любит радовать близких разными вкусностями, устраивать семейные праздники. И пить соки.

— Недавно компания InterSok провела маркетинговое исследование, посвященное привычкам покупки и потребления соков. Результаты оказались весьма интересными. Например, выяснилось, что 70 процентов респондентов покупают такие напитки для семьи, 49 процентов — для детей. Пьют их в основном дома, во время ужинов, семейных праздников. А с чем у вас ассоциируется слово «сок»?

— Тоже с праздниками, семейными застольями. Когда за одним столом собираются сразу несколько поколений, чтобы отметить то или иное радостное событие или насладиться вкусным ужином. Ужин для нашего народа — это святое (смеется). Так что ассоциации со словом «сок» самые приятные и вкусные.

— Одно из направлений деятельности компании InterSok — поддержка молодых талантов, работа с подрастающим поколением. Как вы считаете, насколько важна такая социальная ответственность бизнеса?

— Очень важна. Благотворительность, помощь тем, кто в этом нуждается, — в крови у нашего народа. Считаю: если у тебя есть возможность кому-нибудь помочь, это нужно делать обязательно. И «Сочная долина» делает. Кого только они не поддерживают! Спортсменов, юных шахматистов, людей с ограниченными возможностями, сирот, детей с врожденным пороком сердца… Это единственная отечественная компания, которая помогает в таких объемах, ведет активную работу не только в столице, но и в регионах. Кстати, это стало еще одной причиной, почему решила с ними сотрудничать. Доброта, человечность делают мир вокруг лучше, а нас — чище.

— Вы сами помогаете молодым талантам?

— Да. Без такой поддержки бывает очень сложно заявить о себе, особенно если живешь в небольшом городке вдалеке от столицы. Знаю это по собственному опыту. Путь на большую сцену начался благодаря тому, что на одном из корпоративных мероприятий в Маргилане меня заметила Гавхар Рахимова, сестра знаменитой танцовщицы Тамары Ханум, и забрала с собой в Ташкент для профессионального обучения. Я поступила в Государственную консерваторию Узбекистана и с успехом окончила ее. Об остальном можно прочитать в моей биографии..

Не хочу открывать всех секретов, но скоро планирую запустить грандиозный проект, который направлен на поддержку молодых талантливых ребят из регионов.

— Может быть, тогда приоткроете другой секрет — вашей невероятной харизмы и работоспособности?

— Строгий режим, диета, спорт. Веду активный образ жизни, каждый день по два часа занимаюсь в спортзале. Ем белок и клетчатку, углеводов — минимум. А что касается харизмы… Нужно просто любить жизнь и людей, вот и весь секрет.

— Какие сюрпризы ждут ваших поклонников в ближайшее время?

— Мы ведем подготовку к новым концертам, которые состоятся в Ташкенте весной следующего года. Также вместе с «Сочной долиной» планируем продолжить турне по Узбекистану и посетить те регионы, в которых еще не были. Возможно, повторно побываем и там, где я уже выступала. На самом деле планов и задумок много, так что советую запастись терпением, немного подождать и следить за новостями…

— Что бы вы пожелали вашим поклонникам и потребителям «сочной» продукции?

— Крепкого здоровья, мирного неба над головой и побольше приятных событий, по поводу которых можно собраться всей семьей и насладиться вкусным, полезным соком. Пусть торговая марка «Сочная долина» станет неотъемлемой частью вашей жизни, как она стала частью моей.

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