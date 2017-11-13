Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Ирана Хасану Рухани в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате сильного землетрясения в провинциях Керманшах и Илам. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Как сообщил глава скорой помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд, на которого ссылается РИА Новости, число пострадавших достигло 2500 человек, погибли не менее 210 человек. Порядка 70 тысяч жителей остались без крова.