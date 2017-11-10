РИА Новости — Известный сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщила телеведущая Регина Дубовицкая. В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.

Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Родился в июле 1948 года в Юрмале. В 1974 году окончил Московский авиационный институт (МАИ), специальность — инженер-механик. В том же году начал публиковаться. Какое-то время работал в институте инженером. Также был худруком студенческого агиттеатра МАИ «Россия». Затем стал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале «Юность».

Дебютировал на телеэкране в 1982 году. Настоящая популярность к нему пришла через два года. Он выступал в качестве автора и ведущего таких телепередач, как «Аншлаг» и «Смехопанорама».

Он написал более 10 книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий «Золотой теленок», «Овация».