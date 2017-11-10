Центральная Азия — это регион больших возможностей, а не вызовов и угроз. Об этом на проходящей в Самарканде международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини.

«Мы живем в очень сложное и опасное время, быть может, в самое деликатное время после окончания холодной войны. В этом регионе (Центральной Азии — ред.) я вижу больше возможностей, чем вызовов и угроз. Это возможности для экономического роста, обеспечения безопасности, совместного развития Центральной Азии», — заявила она.



Европейский союз готов поделиться со странами Центральной Азии опытом в региональной интеграции, отметила вице-президент Еврокомиссии.

«ЕС готов не только делиться своим опытом и знаниями, но и поддерживать регион и каждую страну в выбранном пути сотрудничества всеми средствами, которые у нас есть», — заверила Федерика Могерини.



Сторонам необходимо помогать друг другу в поиске коллективных ответов на глобальные вызовы — изменение климата, охрана окружающей среды, управление водными ресурсами, отметила она.

«Большая часть вызовов, с которыми мы сталкиваемся, выходят за рамки международных границ. У нас нет иного выбора, кроме регионального и международного сотрудничества. В частности, это касается вопросов безопасности — это иранская ядерная программа, поддержание процесса мира и процветания в Афганистане, радикализация нашей молодежи и другие», — сказала верховный представитель Евросоюза.

Федерика Могерини отметила, что будь это Европа или Центральная Азия, «разнообразие и плюрализм делают наше общество более сильным». Она подчеркнула важность независимых СМИ, обеспечения прав человека для всех и привлекательности экономики.

Вице-президент Еврокомиссии также отметила важность использования молодежью возможностей сотрудничества ЕС и стран Центральной Азии. «Мне очень приятно, что наша молодежь использует возможности нашего партнерства. С 2015 года тысячи центральноазиатских исследователей и студентов получили шанс работать и учиться в ЕС. Думаю, это самая прочная основа нашего партнерства в настоящем и будущем».