Турабжон Джураев, с июня текущего года исполнявший обязанности хокима Самаркандской области, утвержден в должности хокима, сообщило УзА. Утверждение состоялось на внеочередной сессии Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов с участием Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 9 ноября.

Глава государства прибыл в Самаркандскую область для участия в международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания», проводимой под эгидой ООН 10−11 ноября.

В четверг Президент посетил комплекс Хазрати Хизр, где отдал дань уважения памяти Первого Президента страны Ислама Каримова.

Шавкат Мирзиёев также ознакомился с новым промышленным комплексом на территории бывшего лифтостроительного завода в Самарканде и с реализуемыми в области крупными проектами.

Он побеседовал с предпринимателями из Турции, участвующими в реализации ряда проектов, в том числе в сфере туризма.

На сессии областного кенгаша Президент поручил ускорить развитие туризма в регионе. Он поставил задачу в месячный срок принять меры по повышению культуры обслуживания в аэропортах всех городов Узбекистана, в частности, по ускорению оформительных процедур для туристов.