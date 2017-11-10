Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан пригласило высококвалифицированных соотечественников, находящихся за границей и желающих вернуться на родину, присоединиться к усилиям по развитию Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хорезми, Университета Инха в Ташкенте и специализированной школы по углубленному изучению предметов направления ИКТ имени Мухаммада Аль-Хорезми.

Официально объявлено, что со стороны министерства будут созданы все необходимые условия для: обладателей PhD, опытных менеджеров, научных издателей и других экспертов сферы образования.

Для соотечественников, желающих преподавать, заниматься исследованиями и внести свой вклад в развитие страны, управляя процессом реформ в учебных заведениях сферы ИКТ, предлагаются высокая зарплата, финансирование исследовательских проектов, специальная программа ипотеки и другие бонусы (в зависимости от результативности).

Заинтересованные в специальной программе для экспертов и преподавателей по развитию учебных заведений могут отправить свое резюме на адрес HR@mitc.uz.