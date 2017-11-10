10 ноября 2017 года в Ташкенте состоялось открытие общеобразовательной средней школы №29 после капитальной реконструкции. Со второй четверти учебного года более 1100 столичных школьников уже начали учиться в обновленной школе.

Школа была построена в 1979 году и первоначально состояла из одного строения, а спустя пять лет к нему было пристроено второе здание.

С тех пор лишь первое здание было отремонтировано по государственной программе инвестиций, а вся оставшаяся часть школы остро нуждалась в капитальном ремонте.

Администрация сети супермаркетов Makro, осознавая свою социальную ответственность, помогла реализовать проект по улучшению условий для проведения занятий в учебном заведении. И уже в конце лета в срочном порядке были начаты ремонтные работы по всей школе.

За короткий срок в два месяца была проведена масштабная работа:

весь учебный комплекс электрифицирован;

обновлена крыша второго здания;

установлены новые, герметичные оконные рамы;

25 классов оборудованы новой мебелью;

установлены новые ворота и реорганизована система входа: теперь он осуществляется через турникет;

вся территория школы заасфальтирована;

обновлено озеленение школы, посажены ели и цветы;

построено и оборудовано спортивное поле для большого футбола и поле для мини-футбола;

установлено видеонаблюдение;

полностью реконструирован актовый зал.

«Школа является важнейшим этапом в становлении личности, юных граждан Узбекистана, нашего будущего общества. У детей должна быть возможность учиться и получать необходимые знания в условиях элементарного комфорта. К сожалению, невозможно в одночасье решить все вопросы, связанные с оснащением и техническим состоянием школ в республике, но при поддержке властей, общими усилиями, мы сможем изменить текущее положение», — уверены в администрации сети Makro.

Учеников ждут и другие приятные новости. Теперь школьники смогут посещать бесплатные кружки по географии, истории, английскому языку, информатике и экономике. Школа заключила договор с Национальным университетом Узбекистана, согласно которому преподаватели вуза будут делиться своими знаниями как напрямую с учениками, так и с учителями школы. Подобный обмен опытом должен обеспечить рост общего уровня и качества образования в школе.

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