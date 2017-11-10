10 ноября 2017 года в Ташкенте состоялось открытие общеобразовательной средней школы №29 после капитальной реконструкции. Со второй четверти учебного года более 1100 столичных школьников уже начали учиться в обновленной школе.
Школа была построена в 1979 году и первоначально состояла из одного строения, а спустя пять лет к нему было пристроено второе здание.
С тех пор лишь первое здание было отремонтировано по государственной программе инвестиций, а вся оставшаяся часть школы остро нуждалась в капитальном ремонте.
Администрация сети супермаркетов Makro, осознавая свою социальную ответственность, помогла реализовать проект по улучшению условий для проведения занятий в учебном заведении. И уже в конце лета в срочном порядке были начаты ремонтные работы по всей школе.
За короткий срок в два месяца была проведена масштабная работа:
- весь учебный комплекс электрифицирован;
- обновлена крыша второго здания;
- установлены новые, герметичные оконные рамы;
- 25 классов оборудованы новой мебелью;
- установлены новые ворота и реорганизована система входа: теперь он осуществляется через турникет;
- вся территория школы заасфальтирована;
- обновлено озеленение школы, посажены ели и цветы;
- построено и оборудовано спортивное поле для большого футбола и поле для мини-футбола;
- установлено видеонаблюдение;
- полностью реконструирован актовый зал.
«Школа является важнейшим этапом в становлении личности, юных граждан Узбекистана, нашего будущего общества. У детей должна быть возможность учиться и получать необходимые знания в условиях элементарного комфорта. К сожалению, невозможно в одночасье решить все вопросы, связанные с оснащением и техническим состоянием школ в республике, но при поддержке властей, общими усилиями, мы сможем изменить текущее положение», — уверены в администрации сети Makro.
Учеников ждут и другие приятные новости. Теперь школьники смогут посещать бесплатные кружки по географии, истории, английскому языку, информатике и экономике. Школа заключила договор с Национальным университетом Узбекистана, согласно которому преподаватели вуза будут делиться своими знаниями как напрямую с учениками, так и с учителями школы. Подобный обмен опытом должен обеспечить рост общего уровня и качества образования в школе.
На правах рекламы.