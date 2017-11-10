Министры иностранных дел Узбекистана — Абдулазиз Камилов, Казахстана — Кайрат Абдрахманов и Туркменистана — Рашид Мередов подписали 10 ноября в Самарканде Договор о районе точки стыка государственных границ трех государств.

Церемония состоялась на полях международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания», проходящей под эгидой ООН.

Главы МИД Узбекистана и Туркменистана также обменялись грамотами о ратификации Договора о стратегическом партнерстве между двумя странами. Таким образом, документ, подписанный 6 марта в Ашхабаде в рамках визита в Туркменистан Президента Узбекистана и ратифицированный парламентами обеих стран, вступил в силу.