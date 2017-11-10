Многим знакома ситуация: четверг, офис, рабочий день в самом разгаре, но уже вовсю хочется подкрепиться и отправиться с коллегами на традиционный плов. На обед всего один час, на улице — противный дождь и холодный ветер, но все же доезжаете до «центра плова» и нервничаете в поиске парковочного места.

Казалось, ляган ароматного плова уже так близко… Но в час пик сначала придется поискать свободный стол и поймать официанта, плов, как назло, он будет нести дольше обычного, а получить счет — это задача еще на 20 минут. В итоге обед затягивается на 2 часа, начальник грозит выговором, и в следующий раз на плов уже не тянет.

А что делать, если хочется отведать плова в кругу подруг, но мужья не отпускают в кафе? А молодой жене, которая пришла с работы без сил, но нужно приготовить ужин для всей семьи? Или еще хуже — когда неожиданно должны нагрянуть друзья, а в холодильнике пусто? В таких случаях во всем мире активно пользуются службами по заказу и доставке еды.

Где и как можно заказать еду?

Все больше кафе и ресторанов Ташкента предлагают доставку блюд из меню по телефону, через Facebook-страницу или Telegram-бот. Казалось, в нужный момент достаточно один раз позвонить и сделать заказ. Но потом оказывается, что звонить придется не один раз — необязательным операторам и затерявшемуся курьеру, который вдобавок приедет без терминала, а после всего — есть уже остывшую еду. Куда проще и удобнее воспользоваться профессиональной службой доставки еды, например, Bringo.

Что такое Bringo?

Bringo — это настоящий интернет-магазин еды. С помощью данной службы можно заказать доставку блюд из меню различных кафе и ресторанов Ташкента, не выходя из дома или офиса. Вся еда будет свежей, горячей и безопасной, ведь служба Bringo работает только с проверенными заведениями и дорожит своей репутацией.

Bringo предлагает:

заказ еды из более чем сотни заведений Ташкента без наценок — от доступных кафе «Миллий таомлар» до премиальных ресторанов;

Ташкента без наценок — от доступных кафе «Миллий таомлар» до премиальных ресторанов; быструю доставку — собственные курьеры службы Bringo привезут заказ в среднем за 40 минут. Благодаря специальным термосумкам еда будет горячей, вкусной и приготовленной специально для вас;

— собственные курьеры службы Bringo привезут заказ в среднем за 40 минут. Благодаря специальным термосумкам еда будет горячей, вкусной и приготовленной специально для вас; возможность сэкономить время и деньги на посещении кафе — любимым блюдом можно насладиться в уютной домашней обстановке и не переплачивать за обслугу;

на посещении кафе — любимым блюдом можно насладиться в уютной домашней обстановке и не переплачивать за обслугу; быстрое оформление заказа даже без интернета. Достаточно позвонить по телефону, и отзывчивые операторы помогут оформить заказ и проконтролируют доставку в срок.

даже без интернета. Достаточно позвонить по телефону, и отзывчивые операторы помогут оформить заказ и проконтролируют доставку в срок. удобное время работы: заказ можно оформить с 09:00 до 23:00 в любой день и при любой погоде;

заказ можно оформить с 09:00 до 23:00 в любой день и при любой погоде; любую форму оплаты: к оплате принимаются наличные, а также для многих заведений терминал, Payme, Click и другие платежные системы.

Но главная «фишка» Bringo — это эксклюзивная возможность заказать горячий и ароматный плов из того самого «Среднеазиатского Центра плова» у ташкентской телебашни, либо из его филиала на Кукче.













Теперь можно устроить праздничный плов на обед прямо в офисе, отведать любимое блюдо в шумной компании друзей на «гапе» или насладиться его вкусом на семейном ужине. Остается сделать всего один звонок.

Как быстро оформить заказ и сколько это стоит?

Можно зайти на сайт bringo.uz, выбрать нужное заведение и желаемое блюдо, указать адрес доставки и тут же оформить заказ за пару минут. После этого нужно ответить на звонок операторов call-центра и подтвердить все параметры сформированного заказа.

Намного проще и быстрее оформить заказ прямо по телефону: (+99871) 150−7277. Например, для заказа свадебного плова из «Среднеазиатского центра плова» достаточно сказать оператору количество порций, нужно ли положить казы, лепешки и выбрать салаты. Если компания большая, то можно заказать плов в килограммах и вдобавок запросить всю необходимую посуду и напитки.

Что особенно удобно, плов можно заказать с 10:00 до 22:00, ведь каждый день в обоих филиалах «Центра плова» несколько поваров готовят в огромных казанах от 500 до 800 кг этого знаменитого на весь мир блюда. А это значит, что плов доставят за 40 минут или точно к определенному времени из последнего казана, поэтому он будет горячим, вкусным и рассыпчатым.

Между тем возможности не ограничиваются одним лишь пловом: в базе Bringo доступны более 5000 наименований блюд, благодаря чему на текущий момент данная служба является крупнейшей по доставке еды в Узбекистане. Стоит только захотеть, и курьеры доставят вкуснейший лагман из «Миллий таомлар», сытный гамбургер и даже пиццу с лазаньей из итальянского ресторана.

Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа — 6000 сумов за первые 3 километра и по 1000 сумов за каждый последующий километр. Расчет производится после получения заказа, либо предоплатой с помощью таких платежных систем, как Click, Payme, Mbank, Way-wo и других, если заведение-партнер поддерживает данные типы оплаты.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+99871) 150−7277.

Сайт: bringo.uz

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