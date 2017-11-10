Представительницы женской сборной Узбекистана по боксу завоевали одну золотую и две бронзовые медали на первенстве Азии в Хошимине (Вьетнам), прошедшем 2−10 ноября, сообщила Федерация бокса.

Эзозахон Мелиева (справа).

Гузаль Исматова в весовой категории +81 кг со счетом 5:0 одержала победу над Нхи Тран Тхи Оанх из Вьетнама и стала чемпионкой Азии.

Ёдгорой Мирзаева (справа).



Ёдгорой Мирзаева (до 57 кг) в полуфинале уступила спортсменке из Индии Сонии Сингх и стала обладательницей бронзовой медали.

«Бронзы» также удостоилась Эзозахон Мелиева (до 81 кг), потерпев поражение от Нгуйен Тхи Хуонг из Вьетнама.