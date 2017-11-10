«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные с 11 по 12 ноября.

Кинопремьеры

Концерты

На зимней сцене парка Anhor Lokomotiv, в холле картинг-клуба Axelon, состоится выступление группы Manhattan.

В Большом зале консерватории пройдет концерт национального симфонического оркестра.

Театры

Выставки

Выставка «Сияние шелкового пути» откроется в Центральном Выставочном зале Академии художеств.

В Мемориальном парке-музее им К.Бехзода стартует выставка керамики.

В Галерее Изобразительного искусства пройдут выставки «Черные животные» и «Адрас, шойи, бахмаль».

Во Дворце Творчества Молодежи — выставка фотографии.

В МКСК Икуо Хираямы Академии Художеств откроется выставка работ художников из Узбекистана, Японии, Китая, Великобритании.

Выставка Anders als immer проходит в Национальной галерее изобразительного искусства.

В театре Марка Вайля «Ильхом» продолжается выставка трех художниц.

Выставка А.Есионова «Войти в реку дважды» идет в Государственном Музее Искусств Узбекистана.

В Музее истории связи Узбекистана открылась выставка коллекции серебряных марок, посвященных Святой Мекке.

В ТРК Next пройдет выставка-ярмарка «Восточный базар».

Выставка авторских работ и подарков хендмейд — в гостинице International.

Дети

ISMA Mental Arithmetic проводит для детей и их родителей пробный урок по ментальной арифметике.

Ресторан «Путешественник» подготовил творческие мастер-классы.

Кулинарный мастер-класс для детей пройдет в Ikat.

Бесплатный урок по хореографии проведет школа танцев Merci Danse.

Детский праздник «Герои в масках» проведет ресторан «Московская Пицца».

Детский мастер-класс по росписи на камнях пройдет в Mix Pub.

На выходных в ЭкоПарке состоятся «Веселые старты».

Город