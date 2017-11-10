«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные с 11 по 12 ноября.

Кинопремьеры

Концерты

  • На зимней сцене парка Anhor Lokomotiv, в холле картинг-клуба Axelon, состоится выступление группы Manhattan.
  • В Большом зале консерватории пройдет концерт национального симфонического оркестра.

Театры

Выставки

Выставка «Сияние шелкового пути» откроется в Центральном Выставочном зале Академии художеств.

В Мемориальном парке-музее им К.Бехзода стартует выставка керамики.

В Галерее Изобразительного искусства пройдут выставки «Черные животные» и «Адрас, шойи, бахмаль».

Во Дворце Творчества Молодежи — выставка фотографии.

В МКСК Икуо Хираямы Академии Художеств откроется выставка работ художников из Узбекистана, Японии, Китая, Великобритании.

Выставка Anders als immer проходит в Национальной галерее изобразительного искусства.

В театре Марка Вайля «Ильхом» продолжается выставка трех художниц.

Выставка А.Есионова «Войти в реку дважды» идет в Государственном Музее Искусств Узбекистана.

В Музее истории связи Узбекистана открылась выставка коллекции серебряных марок, посвященных Святой Мекке.

В ТРК Next пройдет выставка-ярмарка «Восточный базар».

Выставка авторских работ и подарков хендмейд — в гостинице International.

Дети

Город

  • Международный фестиваль декоративного и прикладного искусства проходит в Ташкенте.
  • Бесплатное занятие по арт-терапии для взрослых пройдет в СРЦ Parus.
  • Открытый урок по йоге состоится в Dance Territory.
  • На выходных в Ташкентском университете информационных технологий пройдет открытый Кубок Узбекистана 2017 по танцевальному спорту.