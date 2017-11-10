«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные с 11 по 12 ноября.
Кинопремьеры
- Две премьеры фильмов стартовали в Ташкенте — «Убийство в Восточном экспрессе» и «Джунгли».
- Также проходят показы фильмов: «Тор: Рагнарек», «Фиксики: Большой секрет», «Шанхайский перевозчик», «Матильда», «My Little Pony в кино», «Геошторм», «Последний богатырь».
- В Малом зале Дворца кино им. Алишера Навои — премьера документального фильма «Солнечный Павел Беньков».
- На выходных в ресторане Cozy Grill & Bar — показ фильма «1+1».
Концерты
- На зимней сцене парка Anhor Lokomotiv, в холле картинг-клуба Axelon, состоится выступление группы Manhattan.
- В Большом зале консерватории пройдет концерт национального симфонического оркестра.
Театры
- Театр Марка Вайля «Ильхом» подготовил спектакли «Привидения» и «Счастливые нищие».
- Русский Драматический театр представит спектакли «Провинциальные анекдоты» и «Семейный ужин».
- В Большом театре им. А.Навои пройдут спектакли «Искатели жемчуга», «Лючия ди Ламмермур» и балет «Чиполлино».
- В Молодежном театре покажут спектакль для детей «Аленький цветочек».
- Театр Оперетты представит «Ловушку», «The Musical» и «Улетные каникулы».
- Театр Кукол проведет постановки «Звездный мальчик» и «Снежная королева».
- В Национальном академическом драматическом театре покажут «Ужарлар» и «Ревизор».
- В театре марионеток Silk Route Marionettes — спектакли «Аладдин и его волшебная лампа» и «Изумрудная сказка».
Выставки
Выставка «Сияние шелкового пути» откроется в Центральном Выставочном зале Академии художеств.
В Мемориальном парке-музее им К.Бехзода стартует выставка керамики.
В Галерее Изобразительного искусства пройдут выставки «Черные животные» и «Адрас, шойи, бахмаль».
Во Дворце Творчества Молодежи — выставка фотографии.
В МКСК Икуо Хираямы Академии Художеств откроется выставка работ художников из Узбекистана, Японии, Китая, Великобритании.
Выставка Anders als immer проходит в Национальной галерее изобразительного искусства.
В театре Марка Вайля «Ильхом» продолжается выставка трех художниц.
Выставка А.Есионова «Войти в реку дважды» идет в Государственном Музее Искусств Узбекистана.
В Музее истории связи Узбекистана открылась выставка коллекции серебряных марок, посвященных Святой Мекке.
В ТРК Next пройдет выставка-ярмарка «Восточный базар».
Выставка авторских работ и подарков хендмейд — в гостинице International.
Дети
- ISMA Mental Arithmetic проводит для детей и их родителей пробный урок по ментальной арифметике.
- Ресторан «Путешественник» подготовил творческие мастер-классы.
- Кулинарный мастер-класс для детей пройдет в Ikat.
- Бесплатный урок по хореографии проведет школа танцев Merci Danse.
- Детский праздник «Герои в масках» проведет ресторан «Московская Пицца».
- Детский мастер-класс по росписи на камнях пройдет в Mix Pub.
- На выходных в ЭкоПарке состоятся «Веселые старты».
Город
- Международный фестиваль декоративного и прикладного искусства проходит в Ташкенте.
- Бесплатное занятие по арт-терапии для взрослых пройдет в СРЦ Parus.
- Открытый урок по йоге состоится в Dance Territory.
- На выходных в Ташкентском университете информационных технологий пройдет открытый Кубок Узбекистана 2017 по танцевальному спорту.