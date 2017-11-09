За последние годы телеканалы Узбекистана набрали большую популярность благодаря созданию новых интересных программ и передач.

К сожалению, в Узбекистане пока еще не существует инструментов для определения рейтинга телеканалов, и поэтому был проведен опрос посредством крупных сall-центров Узбекистана на протяжении трех месяцев: с 1 июня по 31 августа 2017 года. Во время проведения опроса осуществлялись холодные звонки как по Ташкенту, так и по всей Республике Узбекистан. Всем участникам опроса был задан единственный вопрос: «Какой узбекский телеканал вы смотрите?» В итоге в опросе приняли участие 10234 человека, из которых 539 человек (5%) сказали, что не смотрят национальные телеканалы.

По результатам исследования были выявлены три лидирующих телеканала:

Zo’r TV (частный телеканал) — 2899 человек (28%)

MY5 (частный телеканал) — 1356 человек (13%)

Yoshlar (государственный телеканал) — 1 300 человек (13%).

Опрос проводился в целях определения объективной картины рейтингов популярности телеканалов Узбекистана для грамотного и успешного планирования рекламных кампаний.

Стоит отметить, что телеканал Zo’r TV вещает с марта 2017 года, MY5 — c ноября 2014 года, а Yoshlar — c 2005 года.

Всего в Узбекистане на данный момент насчитывается 14 государственных и 7 частных телеканалов.

На правах рекламы.