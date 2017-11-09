Издревле существует стереотип, что за модой следят только женщины, а мужчинам это вовсе ни к чему. На самом деле, чтобы быть брутальным — не обязательно становиться не ухоженным и одеваться исключительно в спортивный костюм. Каждый уважающий себя мужчина должен следить за гардеробом и прокачивать свой вкус точно так же, как и мышцы. Для чего? Чтобы как минимум выделяться среди остальных, заявлять о своем статусе и положении в обществе. Да и женщины встречают по одежке и восхищаются стильными, хорошо одетыми мужчинами.

Что лучше всего носить осенью, чтобы выглядеть не только модно, но и стильно. Советы дает магазин Trust Shoes, расположившийся на улице Усмана Насыра в Ташкенте.

Деловой стиль. Конечно же, в костюме любой мужчина выглядит элегантно. Самое главное — не прогадать с размером. Сейчас более актуальны костюмы с приталенными и немного укороченными пиджаками в сочетании с облегающими брюками.

На самом деле, чтобы дорого одеваться, вовсе не нужно быть миллионером. Достаточно следить за акциями. В «Трасте» турецкие костюмы из натуральной шерсти распродают со внушительной скидкой в 80%. Если раньше за такой костюм пришлось бы заплатить 5 млн сумов, то во время акции его можно забрать всего за 1 млн. Более того, они позволяют покупать пиджаки и брюки отдельно, благодаря чему можно взять только одну вещь также со скидкой.

Беспроигрышный коричневый. Почему-то многие мужчины не любят брюки, предпочитая им джинсы. Но мужчины в брюках выглядят более статно и презентабельно. Стоит сочетать их с рубашкой из вельвета и брутальными, кожаными туфлями шоколадного цвета.

Брюки — 400 тысяч сумов вместо 2 млн. Рубашка из натурального вельвета — 300 тысяч сумов.

Trust Shoes выбран для примера не случайно. Помимо крайне широко ассортимента и новых коллекций, «Траст» также предлагает акции, благодаря которым можно выглядеть шикарно без лишних растрат.

Стоит всегда помнить, что очень важно носить хорошую одежду. Стильный пиджак и качественная обувь привлекают внимание и являются признаком хорошего тона. А если следить за скидками, то можно всегда прекрасно выглядеть, не переплачивая.

Телефон: (+99871) 255−50−99.

Адрес: ул. Усмана Насыра, д. 33 Ориентир: напротив магазина Bosch.

Instagram: @trust_shoes_uz

На правах рекламы.