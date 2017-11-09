Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан 8 ноября 2017 года подписал заемное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 100 млн долларов США на поддержку частного сектора и торговли.

Пакет финансирования состоит из кредитной линии в размере 70 млн долларов США на поддержку малого бизнеса и частного предпринимательства (МБЧП) и лимит в размере до 30 млн долларов США в рамках Программы содействия торговле ЕБРР (TFP).

Председатель правления Узнацбанка Сухроб Холмурадов выразил глубокую убежденность в том, что подписание Соглашения между НБУ и ЕБРР станет новым этапом для взаимного сотрудничества и реализации новых проектов, которые помогут в дальнейшем развитии сектора МБЧП в Узбекистане. Он приветствовал ЕБРР в Узбекистане и выразил уверенность в том, что финансовое содействие и укрепление потенциала ЕБРР станут отличным активом для экономики республики.

Первый вице-президент ЕБРР Фил Беннетт сказал: «Мы приветствуем НБУ в семье банков-партнеров, работающих с нами в странах, где мы инвестируем. Я уверен, что наши кредитные линии и финансовые ноу-хау помогут узбекским частным микро-, малым и средним предприятиям стать сильными, устойчивыми и активными в поддержке экономики страны. Доступ к новым средствам поможет им реализовать свой потенциал».

Программа содействия торговле ЕБРР поможет НБУ поддерживать импортные и экспортные операции, дальше развивать корреспондентские банковские услуги и укреплять ассортимент продуктов для торгового финансирования.

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