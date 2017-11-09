8 ноября 2017 года в Ташкенте состоялся узбекско-корейский бизнес-форум и кооперационная биржа с участием предпринимателей двух стран.

Основной целью данного мероприятия, организованного Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан при активном содействии Узнацбанка, является содействие налаживанию и расширению торговых связей между предпринимателями двух стран, рост количества новых совместных предприятий и увеличение двустороннего товарооборота.

Бизнес-форум проведен в рамках визита в Узбекистан делегации южнокорейских деловых кругов во главе с заместителем председателя Федерации малого и среднего бизнеса Республики Корея Ли Хонг Ву.

На форуме приняли участие около 50 представителей крупных южнокорейских компаний, занятых в сфере строительства, пищевой отрасли, торговли, производства ювелирных изделий, медицинского оборудования, средств личной гигиены, газобаллонного оборудования, сельскохозяйственных машин, ИКТ, упаковочных материалов, текстиля и текстильного оборудования, логистики, переработки плодоовощной продукции и выпуска готовых изделий.

Республику Узбекистан на форуме представляли более 150 представителей крупных предприятий и компаний из различных регионов страны.

В ходе мероприятия вниманию узбекских компаний были представлены кредитные линии Экспортно-импортного банка Кореи (Korea Eximbank), выделяемые Национальным банком Узбекистана на приобретение оборудования корейских компаний.

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