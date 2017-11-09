В пятницу, 10 ноября Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини примет участие в 13-й ежегодной встрече министров «Европейский Союз — Центральная Азия» и выступит на международной конференции по обеспечению безопасности в Центральной Азии.

Накануне визита Федерика Могерини в интервью «Газете.uz» рассказала о роли ЕС в регионе, позиции Брюсселя по ситуации в Афганистане и темах, которые планирует обсудить с центральноазиатскими коллегами.

— Какие вопросы на повестке дня предстоящей встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии в Самарканде? Каковы Ваши основные ожидания от этого мероприятия?

— Проведение совместной встречи с министрами иностранных дел всех стран Центральной Азии дает нам уникальную возможность открыто обсудить вопросы, которые лучше решаются в подобном формате, чем в двухстороннем. Европейский союз, будучи, пожалуй, самым передовым и успешным проектом региональной интеграции в мире, уже давно понимает выгоду совместной работы стран над общими задачами. Ведь сотрудничая, мы обеспечиваем населению своих стран гораздо больше выгод.

Самаркандская встреча станет для меня третьим мероприятием подобного рода; в последние годы я наблюдаю именно такую тенденцию к интеграции. Это весьма позитивное явление, благодаря которому вопросы, по природе своей не разрешимые странами в одиночку (например, управление приграничными водными ресурсами) или более успешно решаемые на уровне региона, чем в отдельных странах (к примеру, противодействие терроризму и радикализации) все чаще решаются инновационными методами и совместными усилиями. Европейский союз готов способствовать этому процессу региональной интеграции и проведению обсуждений для поиска общих решений.

Ввиду этого наша встреча в Самарканде будет посвящена общим для стран региона вопросам. Мы непременно рассмотрим возможности расширения экономических и торговых связей как между ЕС и Центральной Азией, так и между самими центральноазиатскими странами. Вопросы безопасности — от безопасности водоснабжения до противодействия экстремизму — как я уже упомянула, также будут обсуждаться. В ходе предыдущих встреч мы уже согласовали ряд совместных инициатив, и я надеюсь, что мы сможем углубить наше взаимодействие в этих сферах. Поговорим мы, конечно же, и о правах человека и верховенстве права. Европейский союз всегда активно выступает в качестве защитника прав человека и сторонника развития демократических институтов; мы всегда готовы поддержать наших центральноазиатских партнеров в достижении дальнейшего прогресса в данном направлении.

— Вопросы безопасности, которые будут обсуждаться на встрече в Самарканде, тесно связаны с ситуацией в Афганистане. Как эту ситуацию оценивает Брюссель? Есть ли расхождения в стратегических планах ЕС и США в отношении Афганистана?

— Цель Европейского союза в Афганистане — создать перемены к лучшему для населения страны. Понятно, что как с точки зрения безопасности, так и с экономической точки зрения сложностей в Афганистане много, однако это не помешает нам сделать все, что в наших силах, чтобы принести местному населению стабильность, мир и процветание.

Всего несколько недель назад Европейским союзом была утверждена новая стратегия в отношении Афганистана, призванная несколько сменить точки приложения наших усилий. Эта стратегия разработана исходя из признания общности приоритетов Афганистана и Европейского союза. Вместе с властями Афганистана и другими заинтересованными сторонами, а также с региональными и международными субъектами, включая Соединенные Штаты и страны Центральной Азии, мы будем работать в четырех важнейших направлениях: во-первых, по линии установления мира, стабильности и региональной безопасности; во-вторых, в целях укрепления демократии, верховенства права, защиты прав человека, развития надлежащего управления и расширения прав и возможностей женщин; в-третьих, в поддержку развития экономики и человеческого потенциала; и в-четвертых, над разрешением проблем миграции.

Новая стратегия Европейского союза — очередное — после подписания в феврале нового соглашения о сотрудничестве, партнерстве и развитии, а также назначения в июне специального посланника ЕС в Афганистане — свидетельство решительной готовности Европейского союза работать с Афганистаном и его приверженности этим целям.

Во время проведения предыдущей встречи ЕС и министров иностранных дел стран Центральной Азии в октябре 2016 года Европейский союз организовал в Брюсселе конференцию по Афганистану. На высказывавшиеся тогда сомнения в приверженности международного сообщества работе с Афганистаном мы вместе дали решительный ответ: из 13,6 млрд евро, которые международное сообщество обещало выделить для проведения реформ в стране с 2017 по 2020 год, Европейский союз предоставил 5 млрд евро. 100 государств и международных организаций объединились, чтобы оказать надежную поддержку Афганистану в деле построения благополучного, мирного будущего.

Мир в Афганистане важен не только для достижения стабильности и процветания в самой стране, но также для ее соседей и региона в целом. И об этом я буду говорить с министрами стран Центральной Азии в Самарканде. Нам необходимо двигаться к достижению мира, а для этого нужна как активная поддержка странам региона, так и поддержка региону в целом со стороны ЕС — на которую регион может рассчитывать.

— По мнению экспертов, Ташкент меняет ситуацию в регионе внешнеполитическими инициативами, улучшая отношения с соседями. Насколько, по Вашему мнению, устойчива данная тенденция?

— Начатые и ведущиеся в последнее время реформы важны и положительно влияют как на внутреннюю ситуацию в стране, так и на отношения Узбекистана с соседними странами. Президент Шавкат Мирзиёев назвал отношения с партнерами в Центральной Азии одним из приоритетов внешней политики Узбекистана и предпринимает шаги по воплощению этих слов в конкретные дела. Некоторые результаты этого мы уже видим: в частности, инициативы по делимитации границ, стимуляция экономического сотрудничества в регионе, поощрение контактов между народами и взаимной мобильности, а также общее развитие партнерских отношений в регионе.

Конечно, мы понимаем, что предстоит еще многое сделать для дальнейшего развития диалога между нашими партнерами в регионе, а определенные аспекты и вопросы потребуют большого труда и доверия, но сама динамика определенно перспективна. В современном мире, вызовы которого не ограничены территориями отдельных государств, добрососедские отношения и сотрудничество — единственный путь к устойчивым решениям. Европейский союз всегда готов поддержать регионы и страны, стремящиеся к такому взаимодействию.

— Считается, что основные силы в Центральной Азии — это Российская Федерация, США и Китай. Роль Европейского союза в регионе воспринимается как менее значимая. Что Вы об этом думаете? Есть ли предпосылки к изменению ситуации?

— В прошлом году Европейский союз представил свою новую стратегию по внешней политике. В Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности показано, как мы видим свой союз сами и как бы мы хотели, чтобы он виделся остальным: надежной мировой державой; организацией, которой доверяют поддержание безопасности; незаменимым торговым и экономическим партнером; миростроителем; защитником прав человека и опорой гражданского общества, а также движущей силой развития человеческого потенциала на основе заслуг. Наш союз неизменно защищает и популяризирует многостороннюю, основанную на правилах систему взаимодействия. Мы рука об руку работаем с ООН над достижением целей в области устойчивого развития; Европейский союз и наши государства-члены предоставляют финансирование в целях развития в большем объеме, чем все остальные страны мира вместе взятые. Мы являемся крупнейшим донором гуманитарной помощи в мире, оказывающим жизненно необходимую поддержку тем, кому она больше всего нужна в ситуациях техногенных и природных катастроф.

В Центральной Азии Европейский союз профинансировал более 110 проектов общим бюджетом около 230 млн евро, уделив особое внимание группам населения, подверженным действию таких стихийных бедствий, как наводнения, лавины, землетрясения, суровые зимы, а также тем, кто пострадал в результате прошлых вспышек насилия. Европейский союз поддерживает высочайшие стандарты сильных демократических институтов, надлежащего управления и верховенства права, борьбы с коррупцией, свободы торговли, а также защиты потребителей и инвесторов. Мы тесно сотрудничаем с нашими зарубежными партнерами по таким важным вопросам в сфере безопасности, как предотвращение терроризма и противодействие радикализации, в особенности среди молодежи. Все это — основополагающие принципы внешней политики Европейского союза, полностью распространяющиеся и на нашу работу с Центральной Азией.

Отношения Европейского союза со странами Центральной Азии выстраиваются не для того, чтобы соперничать с другими странами и силами; наши действия направлены исключительно на улучшение жизни проживающих в регионе людей. Мы гордимся этим и осознаем ответственность, которую накладывает на нас статус незаменимого партнера стольких стран по всему миру.

— Через 10 лет после принятия первой стратегии ЕС в отношении Центральной Азии Совет ЕС утвердил выводы касательно стратегии ЕС в регионе. К концу 2019 года Верховный представитель ЕС и Европейская комиссия должны представить предложения по новой стратегии. Что изменилось за эти 10 лет, и каковы приоритетные сферы работы ЕС в Центральной Азии и Узбекистане?

— За прошедшие 10 лет изменилось многое — как в странах Центральной Азии, так и в Европе. Поэтому мы и считаем, что пора пересмотреть и обновить нашу стратегию. Возникают все новые возможности и вызовы, и если не двигаться вперед, окажешься позади.

Недавние события в Центральной Азии открыли нам новые перспективы сотрудничества в регионе. И я вижу, что спрос на активизацию совместной работы есть не только со стороны Европейского союза: он четко просматривается и у всех моих собеседников в регионе. Мы уже наладили связи с центральноазиатскими партнерами во многих сферах и хотели бы развивать их далее. Как я уже говорила, наша цель — обеспечить перемены к лучшему для народов этих стран и для региона в целом. Открывать местным фермерам новые рынки для повышения их прибылей и уровня жизни; поддерживать местных предпринимателей в разработке и развитии их идей; укреплять демократические институты в регионе, чтобы голоса граждан были услышаны, а их права соблюдены; помогать местным сообществам в устойчивом развитии; совершенствовать инфраструктуру, чтобы обеспечить электричеством, водой и транспортом регионы, где ресурсы ограничены; а также повышать качество образования, чтобы дети могли полностью реализовать свой потенциал. Это лишь некоторые из множества сфер, в которых Европейский союз действовал до сих пор и будет действовать все активней.

Вопросы безопасности — в частности, борьба с радикализацией и незаконной перевозкой людей и товаров — также остаются важными как для Центральной Азии, так и для Европейского союза, наряду с прочими сферами, в которых необходимо активизировать трансграничное сотрудничество. Обозначенные нами планы масштабны и позитивны; они отражают наши общие приоритеты, стоящие перед нами вызовы и возможности, которые мы можем реализовать в полной мере.

— Единогласно ли принимаются решения по Центральной Азии? Какое место, по Вашему мнению, она занимает в Глобальной стратегии ЕС?

Все страны Европейского союза четко сознают, что сейчас подходящий момент для активизации работы с Центральной Азией и поддержки позитивных сдвигов в регионе. Как я уже говорила, это одна из причин, по которой мы хотим пересмотреть стратегию ЕС в Центральной Азии. Государства — члены ЕС участвуют в выработке и реализации действующей и будущей стратегии, ведь решения Европейского союза в сферах внешней политики и безопасности по-прежнему принимаются единогласно, т. е. всеми 28 странами ЕС. Конечно, мы занимаемся этим совместно и при постоянном согласовании с нашими центральноазиатскими партнерами. Европейский союз проводит регулярные встречи в Брюсселе, а представительства ЕС в центральноазиатских странах взаимодействуют с посольствами государств союза для выработки общих подходов.

Задает курс нашим отношениям с Центральной Азией и Глобальная стратегия ЕС. В ответ на мировые угрозы и вызовы Европейский союз делает большой упор на оказание поддержки странам с целью повышения их устойчивости, а также разработал более всесторонний и всеохватный подход к разрешению конфликтов и кризисов, региональному сотрудничеству и глобальному управлению. Весь регион Центральной Азии и каждая из его стран — важные партнеры Европейского союза. Настало время активизировать нашу работу и вывести эти партнерские отношения на новый уровень.