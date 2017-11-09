Центральный банк Узбекистана утвердил положение о порядке осуществления коммерческими банками операций по обмену валюты физическим лицам.

В соответствии с документом, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица (ИП) получили право приобретать иностранную валюту со своих счетов в отделах конверсионных операций коммерческих банков.

Обменные пункты банков будут покупать иностранную валюту не только в наличной форме, но и с международных пластиковых карт. Если обмениваемая сумма равна или превышает 500 минимальных размеров зарплаты, необходимо предъявить удостоверение личности (для нерезидентов — паспорт), с которого снимается копия.

При обмене нерезидентами иностранной валюты на сумы на основе таможенной декларации, подтверждающей ввоз инвалюты из-за рубежа, выдается справка, по которой неиспользованную сумму в наличной валюте можно будет обменять обратно.

В положении говорится, что обменные пункты могут производить операции по обмену наличной валюты одного государства на наличную валюту другого государства.

Новшеством стало разрешение банкам самостоятельно изготавливать справки, выдаваемые при обменных операциях. Раньше они изготавливались объединением «Давлат белгиси» («Государственный знак»).